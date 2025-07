Em 9 dias, feminicídio vitima 8 mulheres no CE

Foto: AURÉLIO ALVES Em Fortaleza, vítimas podem contar com suporte jurídico, psicológico e social na Casa da Mulher Brasileira

No último sábado, 28, dois feminicídios foram registrados no Estado, um na Meruoca (distante 246km de Fortaleza), outro em Canindé (a 117km da Capital). Com esses dois crimes, subiu para oito o número de mulheres mortas em casos de feminicídio no Ceará desde 20 de junho. Em todo o mês já são 10 feminicídios em municípios cearenses, quase o mesmo número do restante do ano — de janeiro até maio, haviam sido registrados 12 feminicídios, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso mais recente foi o registrado em Canindé. No bairro Alto Guaramiranga, uma mulher de 39 anos foi morta a facadas pelo companheiro, um homem de 36 anos preso em flagrante. Nem vítima nem suspeito tiveram as identidades divulgadas.

Também no sábado, 28, um homem de 29 anos foi preso em flagrante após matar a própria mãe, que tinha 51 anos, em Meruoca. No dia 17 de junho, Rafaela Lima de Almeida, de 29 anos, foi esfaqueada pelo ex-companheiro, Leandro Augusto de Oliveira, 34 anos, em Juazeiro do Norte. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional do Cariri (HRC), onde morreu no dia 21 de junho. O suspeito foi preso em flagrante.

No dia 20 de junho, Maria Danieli Pereira Basilino, de 38 anos, foi morta também a facadas pelo companheiro em Barbalha. Leonardo Barbosa Terra, de 38 anos, foi preso em flagrante por policiais militares, que registraram o momento em que ele deixava o imóvel onde o crime foi registrado. Em 22 de junho, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi morta a facadas em Várzea Alegre por um homem com quem ela se relacionava. Após o crime, o suspeito Evandro de Sousa Santos, de 35 anos, fugiu para Iguatu. Ele se entregou na quinta-feira, 26.

Juazeiro do Norte voltou a registrar um feminicídio no dia 23 de junho, quando Cicera Maria Costa foi morta a tiros pelo companheiro, José Aldir dos Santos. Ele foi preso durante a madrugada de terça-feira, 24, ainda em Juazeiro.

Na quarta-feira, 25, em Sobral, uma mulher de 22 anos, que também não foi identificada, foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro, Paulo Jander Policarpo da Silva, que, em seguida, tirou a própria vida. Por fim, na quinta-feira, 26, em Crateús, Samyla Leite de Oliveira, de 33 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, identificado como Fábio Junior Uchoa dos Santos, de 32 anos.