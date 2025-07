Foragido cearense que estava na Rocinha é preso em MG

Um cearense apontado como homicida do Comando Vermelho (CV) foi preso nesse domingo, 29, na BR 116, no município de Orizânia, em Minas Gerais. O foragido, Francisco Alleson Lima da Silva, de 22 anos, conhecido como "Laço", estava refugiado na Rocinha. Ele teria saído da região carioca no dia 31 de maio e seguia em direção ao Ceará nas últimas semanas.

De acordo com o delegado Marcos Aurélio, o ônibus onde o ele estava foi localizado e os agentes acompanharam o intinerário. "Acionamos a Polícia Rodoviária, fizeram a abordagem, ele fugiu." Após a fuga, o homem passou nove dias na mata até ser capturado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a investigação, ele é apontado como "executor de homicídios" contra rivais. Segundo a PRF, "Laço" teria cometido diversos homicídios, incluindo um crime de grande repercussão no Ceará, em que foi morta uma criança de nove anos e mais dois jovens baleados, no interior do Estado. Os registros constataram alta periculosidade, com dois mandados de prisão em aberto pela prática de crimes de homicídio, conforme a PRF.