Passe livre será mantido em julho para alunos de universidades públicas

O passe livre estudantil será mantido para estudantes de universidades públicas entre os dias 1° e 30 de julho, período que marca as férias escolares em Fortaleza. A medida ocorre devido aos três meses de greve que atingiram as Instituições de Ensino Superior (IES) durante o ano passado e afetaram o calendário acadêmico de 2025.

Durante o mês, as IES, que estariam de férias junto a outras instituições de ensino, seguirão com o calendário de aulas, em recomposição ao atraso letivo causado pela paralisação. Com isso, os discentes que já receberam a nova carteira de estudante de 2025 continuarão podendo usufruir da isenção de duas passagens ao dia.

A manutenção, entretanto, não deverá alcançar os que estudam nas universidades particulares e escolas de ensino básico, sejam elas públicas ou privadas. Para estes, a gratuidade estará suspensa já nesta terça-feira, 1°, e retornará apenas no dia 31 de julho, devido à interrupção das aulas durante o período de férias escolares em Fortaleza.

Para utilizar a carteirinha durante o ínterim, alunos dessas instituições deverão pagar a tarifa estudantil na cidade, no valor de R$ 1,50.

210 mil alunos devem usar a carteirinha estudantil a partir de amanhã

Conforme divulgado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 210 mil carteirinhas de estudante foram emitidas até o momento para este ano de 2025. Os documentos já estão em posse das entidades estudantis, que deverão entregá-las para os beneficiados.

A entrega ocorre após atraso na confecção das carteirinhas deste ano, que precisaram ser prorrogadas até esta segunda-feira, 30 de junho. A emissão dos documentos foi realizada apenas duas semanas antes do final de maio, prazo de validade inicial dos cartões.

As novas carteirinhas passam a funcionar nesta terça e terão transferência automática dos créditos que estavam nos antigos documentos. De acordo com a Etufor, mais de 100 mil passagens são pagas com a carteirinha de estudante todos os dias em Fortaleza.



