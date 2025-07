Reforma das Caixas d’Água do Benfica passará por anuência da UFC e deve ser renegociada

Foto: FCO FONTENELE CAIXAS d`Água do Benfica, em Fortaleza

Anunciada há dois anos, a revitalização das Caixas D’água do Benfica, bem provisoriamente tombado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), passa por um novo entrave durante os últimos meses.

Prevista para começar ainda em 2023, após a Companhia de Água e Esgoto do Estado (Cagece) apresentar um dossiê manifestando o interesse em construir um equipamento educativo no local, a restauração do patrimônio depende agora de um acordo entre a Prefeitura de Fortaleza e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

Até o início deste ano, a restauração era tratada apenas entre a gestão do município e Companhia, que negociavam a transferência da propriedade do bem, para que a Cagece pudesse iniciar a obra. Durante a fase final do repasse, entretanto, foi identificado que a Faculdade de Direito da UFC (Fadir-UFC) possui dois prédios dentro do perímetro que seria entregue à estatal, e que por isso, precisaria concordar com o repasse.

Dessas edificações, uma é antiga e já possui matrícula no Cartório de Registros de Imóveis, onde a cessão está sendo conduzida, enquanto a outra, mais recente, ainda não foi devidamente inscrita. Ou seja, além da concordância da Universidade na negociação, seria preciso regularizar também este segundo prédio.

Diante desse cenário, a solução proposta pela PMF foi ceder a parte do terreno onde está esse segundo prédio para a Instituição de Ensino, enquanto a fatia já regularizada, seria repassada à Cagece para o início das obras.

Procurada pelo O POVO, a UFC confirmou que a continuidade da cessão de propriedade das Caixas d'Água depende de tratativas entre a Universidade, a Prefeitura e a Cagece. Em nota, a Federal ainda pontuou que a próxima etapa dessas negociações será o levantamento da cadeia dominial (histórico de posse) dos prédios da Faculdade de Direito, e que os avanços nos trâmites serão amplamente divulgados para a comunidade e a imprensa.

Mesmo que a Universidade aceite ficar apenas com o segundo prédio, a tendência é de que os termos da cessão sejam revisados entre a Prefeitura e a Cagece. Em nota enviada ao O POVO, a Companhia alegou morosidade no repasse do bem, e que "contra a vontade da estatal", o processo “não teve prosseguimento em prazo razoável”.

A Cagece ainda afirma que a Fadir tem demonstrado interesse em seguir utilizando o espaço atual nas Caixas D’água como estacionamento. A área é defendida pela estatal como parte importante para o projeto e que a ausência dela no repasse poderia comprometer o caráter social e cultural originalmente proposto.



Confira projeto da Cagece para as Caixas d'Água

Caixas d'Água deverão ser tombadas em definitivo pelo município

Em meio a todo esse imbróglio, as Caixas d'Água do Benfica têm passado também por outro trâmite, esse mais adiantado. No dia 11 de junho, o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic) aprovou o tombamento em definitivo do equipamento, que estava pendente desde 2011.

A medida perpetua todas as determinações já vigentes durante o tombamento provisório, como proibição de venda da propriedade ou alteração da estrutura original do prédio. A única diferença seria o registro no livro do tombo, onde são documentados todos os processos de instrução para a proteção de bens e imóveis de valor histórico e cultural.

"A legislação do município de Fortaleza equipara essas duas situações com a única diferenciação do livro do tombo. [...] A única diferenciação é que o ato administrativo que resulta do tombamento definitivo é a expedição de um decreto do chefe do poder executivo municipal transformando esse bem em tombamento definitivo. As demais características de preservação do imóvel são preservadas", explica o doutor em direito do estado e professor do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, Rafael Vieira.

Caixas D`águas do Benfica, em Fortaleza

De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o processo de tombamento agora deve seguir para a regularização jurídica dos documentos que comprovam a propriedade do bem. Concluída esta etapa, a proteção do bem deverá ser validada juridicamente e publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

O tombamento definitivo do bem não interfere na cessão do bem para a Cagece, já que a Companhia faz parte do Governo do Estado do Ceará. De acordo com o artigo 11 do Decreto-Lei 25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, os bens tombados por União, estados ou aos municípios, só podem ser transferidas de uma à outra das referidas entidades.

Nesses casos, é necessário somente que as intervenções sejam previamente apresentadas para avaliação do órgão responsável pelo tombamento, nesse caso a Secultfor, para avaliação de possíveis riscos ao patrimônio, como já feito pela Cagece em 2023, através do dossiê.

"Não é que você fica impossibilitado de fazer qualquer intervenção em abstrato, você apenas está restrito à necessidade de submeter previamente à análise técnica da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural para saber se aquela intervenção vai de alguma forma alterar a legibilidade daquele equipamento ou do seu entorno", pontua Vieira.

