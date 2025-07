Suspeito de matar skatista é preso após ser identificado por videomonitoramento em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram via @fesk_skateboard Jovem participou de campeonatos regionais e estaduais na carreira como skatista

Um homem suspeito de matar um skatista de 15 anos, nessa segunda-feira, 30, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, foi preso horas após o crime.

O suspeito foi capturado por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após ser identificado por câmera de videomonitoramento.

Ele teria envolvimento na morte do jovem, identificado como Marco Felipe Mendes de Sousa, conhecido popularmente como “Felipe Maracajá”. A vítima foi morta por disparo de arma de fogo após ser interrogado por criminosos de uma facção criminosa.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo questionando o skatista por participar de grupo de mensagens de uma facção rival. No vídeo, os suspeitos pegam o celular da vítima e indicam mensagens que seriam associadas à facção Comando Vermelho (CV).

Após o interrogatório, o jovem foi perseguido e morto em um beco. O suspeito preso por participar do crime possui passagens por roubo e corrupção de menor. Após a captura, o homem foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

No local, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e colocado à disposição da Justiça. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a Polícia Civil do Ceará segue realizando diligências para identificar e prender outros envolvidos no homicídio.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: : (85) 3101-7460

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br