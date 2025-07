Alunos compartilham experiência transformadora

Os alunos deste semestre Ana Luiza, 34, e Lucas Rodrigues, 22, compartilharam suas experiências como participantes do curso. Formada em Biblioteconomia e especializada em gestão de arquivos, Ana Luiza também é apaixonada por trabalhos manuais e vê no curso a união perfeita entre suas áreas de interesse. Atuando no restauro da obra "Dolentes", ela destaca a importância do cuidado no manuseio dos materiais e o valor simbólico de contribuir com a preservação do patrimônio histórico.

"É uma oportunidade ímpar, tanto na qualificação profissional quanto na vivência pessoal. Está sendo muito enriquecedor e gratificante. É uma oportunidade única que a escola oferece: vivenciar na prática o restauro de obras tão importantes para o nosso estado", afirma.

Já Lucas, estudante do curso de Biblioteconomia na Universidade Federal do Ceará (UFC), participa pela primeira vez de uma formação na Escola de Artes e Ofícios. "É um aprendizado que fará parte da minha prática profissional como futuro bibliotecário." Ele é responsável pela conservação de "Ondulações da Poesia Nova", do poeta e teatrólogo Newton Belleza, publicada em meados de 1937.

O livro apresentava desgaste causado pela acidez do couro da encadernação, o que liberava um pó alaranjado. Por isso, foi necessária uma nova encadernação. "Também havia perda de suporte nos cantos das páginas, e a solução foi a obturação com polpa de papel, garantindo firmeza e manuseio adequado."

O estudante enfatiza a complexidade do trabalho, que exige estudo técnico e atenção aos detalhes: "O processo de restauração demanda disciplina e conhecimento sobre as especificidades da obra. É preciso reconhecer com precisão quais intervenções são possíveis e adequadas. É um trabalho minucioso e muito cuidadoso".