Criança com dengue tipo 3 não foi hospitalizada 

De acordo com Tanta, a criança que contraiu a infecção foi levada para um hospital de Barbalha apresentando sintomas comuns da dengue e recebeu o diagnóstico após exames. No entanto, o caso dela foi "leve, sem complicações" e não houve a necessidade de internação hospitalar. Outras amostras foram coletadas na região, para investigação, mas todas

deram negativo.

Secretário destaca que o Sul do Estado é uma localidade de fronteira, o que pode ter contribuído para infecção, e frisa que a população da região pode estar mais suscetível a esse tipo da doença em razão de não ter sido afetada anteriormente, como aconteceu em outras áreas da unidade federativa.

"(Caso) Chama atenção pra uma novo sorotipo e para a necessidade de que surtos que podem tá ocorrendo em pequenas regiões do Cariri possam ser rapidamente manejados", frisa Tanta.

Para frear infecções, a Secretária de Saúde do Estado (Sesa) deve encaminhar um carro fumacê (que dispersa inseticida no ar) para Barbalha e áreas próximas. Os agentes de saúde também seguem atuando no trabalho preventivo, orientando população quanto ações que podem ser tomadas para reduzir os riscos de contrair a doença e impedir picada do mosquito, como evitar água parada e usar repelente.