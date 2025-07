Gita Patel destaca importância das escolhas durante passagem por Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA GITA Patel em entrevista para o jornal OPOVO

Fortaleza recebe nesta semana a coordenadora do Centro de Meditação Brahma Kumaris no Sul da Califórnia (EUA), Gita Patel. Durante a passagem, a renomada líder em meditação e espiritualidade participará de encontros voltados à conexão com o eu interior e impactos das escolhas na vivência de cada ser humano.

Um dos locais visitados por Gita foi a sede do Grupo de Comunicação O POVO, onde conheceu as instalações da Fundação Demócrito Rocha (FDR) e concedeu entrevista à redação do jornal ontem, 2.

Com ensinamentos voltados à como alcançar uma maior expertise da alma, a também professora aponta como as escolhas que fazemos diariamente, sobre como agir e ao que dar importância, impactam diretamente nossa rotina e relação com os outros.

Confira imagens da visita:

Gita Patel em entrevista para o jornal Crédito: FÁBIO LIMA Gita Patel em entrevista para o jornal Crédito: FÁBIO LIMA Gita Patel visita Fundação Demócrito Rocha Crédito: FÁBIO LIMA Gita Patel visita Fundação Demócrito Rocha. OPOVO Crédito: FÁBIO LIMA Gita Patel visita Fundação Demócrito Rocha Crédito: FÁBIO LIMA Gita Patel visita Fundação Demócrito Rocha. OPOVO Crédito: FÁBIO LIMA Gita Patel visita Luciana Dummar. presidência do OPOVO Crédito: FÁBIO LIMA Gita Patel visita Luciana Dummar. presidência do OPOVO Crédito: FÁBIO LIMA

Para Patel, a meditação pode ajudar a ter um maior controle dos sentimentos e pensamentos humanos, e quando utilizada em sua plenitude, pode blindar a mente humana de vícios como luxúria, raiva, arrogância e ego.

“Quando a gente olha para o mundo lá fora está um caos porque o mundo está preenchido com os vícios, e se eu me conecto com isso, não consigo ter controle do meu potencial original. [...] Quando vou para o meu mundo interno, começo a sentir o que realmente sou e dessa forma consigo me manter consciente de que sou paz, e ao invés de raiva, eu uso a paz. Tenho a escolha: agora quero experimentar raiva ou paz?”, afirma a coordenadora do Brahma Kumaris.

Os conhecimentos repassados durante as palestras que ministra são fruto de 46 anos de dedicação integral à meditação Raja Ioga. A experiência adquirida tem sido repassada em visita ao Brasil desde o final do mês de junho, com passagens por estados das regiões Nordeste, Sul e Sudeste.

Há pouco mais de uma semana no Brasil, Patel se diz encantada com a alegria do brasileiro, que segundo ela “não precisa pensar que deve ser feliz, porque naturalmente já é”. Questionada sobre como manter essa “leveza natural”, ela destaca novamente que é necessário fazer a escolha entre dar mais importância ao que é ruim ou ao que é bom.

“Aqui as pessoas são muito alegres, de uma forma muito natural. Não esqueçam dessa cultura que vocês têm, dessa riqueza. São tantas coisas bonitas que vocês têm aqui. Não vá nesse lado das políticas que às vezes nos tornam tristes, mas vá no que a natureza no que a cultura bonita nos dá”, pontua.

Gita Patel ministra palestra na Fiec

Além da visita ao O POVO, a agenda da líder espiritual em Fortaleza também inclui a palestra “Celebração do Festival Indiano de Raksha Bandhan – Despertando o poder interno”, que será realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, na noite de ontem.

Como o nome sugere, o evento celebrou o festival indiano Raksha Bandhan, que celebra a ligação da alma humana com o divino. O evento contou com ensino das técnicas e benefícios da “Raja Ioga Easy” ou “Raja Ioga Simplificada”, em português, que é uma modalidade da técnica que pode ser realizada por qualquer pessoa e em qualquer lugar.

“Vim para o Brasil no objetivo de espalhar informação sobre esse festival. Raksha significa proteção e Bandha significa vínculo. Como eu posso gerar o vínculo com esse ser supremo de forma que eu experimente proteção contra os vícios e negatividades”, explica Patel.



