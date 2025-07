Hospitais universitários do Ceará fazem mutirão de 400 atendimentos especializados

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Dois hospitais universitários do Ceará que fazem parte da rede Ebserh participam do mutirão

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac) devem realizar um mutirão de cerca de 400 atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) neste sábado, 5, a partir das 6 horas.

O objetivo é diminuir a fila de usuários que aguardam cirurgias, exames e consultas com especialistas. O mutirão é realizado de forma simultânea em 45 hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em todo o País por meio do projeto Ebserh em Ação 2025.

Nacionalmente, serão realizadas mais de mil cirurgias, 1,2 mil consultas e 5,5 mil exames nas 45 unidades apenas neste sábado. Em 2025, já foram realizados 166 mutirões na Rede Ebserh em um esforço para reduzir o tempo de espera de procedimentos diagnósticos e terapêuticos.

Os pacientes que serão atendidos neste sábado já eram atendidos nos Hospitais Universitários e foram chamados previamente para confirmar a participação no mutirão. O número de consultas, exames e cirurgias realizadas ainda pode aumentar até o fim da semana, caso mais usuários confirmem presença.

No HUWC, serão ofertados exames como colonoscopias, manometrias anorretais, tomografias, ecocardiogramas, entre outros. Cirurgias como a da retirada da vesícula biliar por laparoscopia também serão realizadas.

Já na Maternidade Escola, procedimentos de inserção de DIU hormonal e não hormonal, colposcopias, histeroscopias ambulatoriais, ultrassonografias transvaginais e mamografias estão na lista de procedimentos marcados.

Confira a lista de procedimentos que serão realizados nos hospitais universitários do Ceará:

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC):



Colonoscopias



Manometrias anorretais



Cirurgias orificiais



Cirurgias de catarata



Cirurgias de glaucoma



Escleroses venosas não estéticas (tratamento de varizes e outras doenças venosas)



Exéreses de lesões com reconstrução por retalho (remoção de lesão com reconstrução com pele)



Colecistectomias laparoscópicas



Ultrassonografias



Tomografias computadorizadas



Ecocardiogramas transtorácicos



Holter



Eletrocardiogramas (ECG)



Monitorizações ambulatoriais da pressão arterial (MAPA)



Exames funcionais respiratórios (espirometria, teste da caminhada e pletismografia

Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC):

Colposcopia



Inserção de DIU hormonal e não hormonal



Histeroscopias ambulatoriais



Ultrassonografia transvaginal



Mamografia

Josenília Gomes, superintendente do Complexo Hospitalar do Ceará, afirma que os hospitais estão mobilizando trabalhadores, insumos, equipamentos e demais recursos para agilizar os atendimentos da fila de espera do SUS no Estado.

“Será um sábado de muito trabalho e de muita reflexão sobre a importância do acesso universal e gratuito da população brasileira aos serviços de saúde, tendo em vista que o movimento nacional coordenado pela Ebserh em parceria com o Ministério da Saúde vai viabilizar mais de sete mil atendimentos em todo o País”, destaca a gestora.

Os mutirões estão alinhados ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde. Para o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, as iniciativas procuram tocar em uma “crônica deficiência na formulação das políticas”, que é o acesso à atenção especializada. O cenário já desafiador foi agravado pela pandemia.

“Realizaremos outras duas atividades de esforço concentrado, em setembro e dezembro”, disse o presidente em coletiva de imprensa, em Brasília, nesta quarta-feira, 2. Os procedimentos devem atender a dinâmica de cada hospital universitário e a demanda da população local.

“Com essa iniciativa, conseguimos aumentar o número de atendimentos em 17%, de março para cá. E temos uma meta ousada que é a de ampliar para 40% até o final do ano, garantindo atendimento mais humanizado, digno, cuidando dos pacientes e reduzindo o tempo de espera. Essa medida reforça o papel dos Hospitais Universitários de serem reconhecidos como 100% do Sistema Único de Saúde [SUS]”, completou Camilo Santana, ministro da Educação.