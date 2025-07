Policial é afastado das funções por entregar eletrônicos a membros de facções em presídio no Ceará

Foto: reprodução/ redes sociais O policial penal se identificava nas redes sociais como servidor público e investidor

O policial penal Izaías Monteiro de Vasconcelos foi afastado preventivamente das funções após ser preso suspeito de entregar eletrônicos a membros de facções criminosas que estão no sistema prisional.

Decisão foi confirmada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nessa segunda-feira, 30.

No dia 17 de junho, o agente penitenciário foi preso em flagrante suspeito de entregar relógios do modelo smartwatch, carregadores por indução e carregadores USB para detentos membros de organizações criminosas presos na Unidade Prisional Itaitinga 4 (UP-4), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a decisão, também foi instaurado um procedimento administrativo a fim de apurar as condutas do policial. A CGD destacou que o servidor violou os deveres funcionais e praticou transgressões disciplinares.

A prisão do agente aconteceu durante uma operação da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), por meio da Coordenadoria de Inteligência, na unidade prisional. O órgão afirmou que o agente possuía indícios de que realizava as ações criminosas no local.

Como O POVO divulgou anteriormente, o suspeito utilizava as redes sociais para ostentar carros de luxo por meio de publicações e se apresentava também como servidor público e investidor.

Após a prisão, o policial prestou depoimento à CGD. O órgão afirmou que autuou em flagrante o policial penal pelos crimes de organização criminosa, facilitação de comunicação entre presidiários, corrupção passiva e tráfico de drogas.

Em nota, a SAP informou que, diante da operação, a unidade prisional passou por uma vistoria completa em busca dos materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidos com ele 13 smartwatches, 13 carregadores por indução e 13 carregadores por USB.