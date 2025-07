Urca deve lançar edital com 22 vagas remanescentes para professores em agosto

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 02.07.2025 - Visita do reitor da Urca Carlos Cleber a Presidente do OPOVO Luciana Dummar (João Filho Tavares O Povo)

Até agosto deste ano, a Universidade Regional do Cariri (Urca) deve publicar edital com vagas remanescentes do último concurso para professores, lançado em 2022 — e considerado o maior já realizado pela Universidade. A informação foi divulgada em entrevista exclusiva à rádio O POVO CBN, pelo reitor Carlos Kleber de Oliveira e pela vice-reitora Maria do Socorro Lopes, nesta quarta-feira, 2.

Segundo o reitor da Urca, Carlos Kleber de Oliveira, este novo edital contará com 22 vagas remanescentes para professores do curso de medicina e de outras áreas.

“Estamos ainda em processo de nomeação desses que foram aprovados e no lugar dos que desistiram serão chamados outros. [...] As vagas remanescentes que serão abertas (no novo edital) são, sobretudo, para o curso de Medicina, pois só tivemos metade das vagas preenchidas, mas também tem para outros cursos. Esse edital deve sair em breve, daqui a 15 ou 30 dias”, afirma o reitor.

Outra novidade para este ano, são os cursos de Engenharia Agrônoma e Engenharia Civil, que já devem fazer parte do próximo vestibular da Urca. Os bacharelados serão ofertados em diferentes campus da universidade. O curso de Engenharia Agrônoma funcionará no campus de Mauriti, enquanto o de Engenharia Civil será ofertado no campus Crajubar, localizado em Juazeiro do Norte.

A vice-reitora da Urca, Maria do Socorro Lopes, afirma que, para a abertura de novos cursos, são realizados estudos de campo para análise da demanda da região.

“Cabe destacar que antes da iniciativa de implantar um curso, a gente faz primeiro um estudo para saber se aquele curso é necessário para aquela região, para aquela cidade. No sentido de que a gente possa ver a possibilidade que o egresso dos nossos cursos consigam ser absorvidos no mercado de trabalho”, destaca a vice-reitora.

O próximo vestibular da Urca ainda não tem data definida. No entanto, conforme os gestores, ele deve acontecer no final deste ano, entre os meses de novembro e dezembro, já com a oferta dos novos cursos e abertura de vagas para outros, como o de Tecnologia de Gestão de Turismo e Física.