Colônia de férias: confira dicas de onde e como aproveitar o recesso escolar

Foto: FÁBIO LIMA COLÔNIA de férias no Círculo Militar de Fortaleza

As colônias de férias tornaram-se uma atração para o público infantil que deseja aproveitar o recesso escolar com práticas recreativas. A atividade vem se tornando uma opção cada vez mais atrativa para as famílias que desejam ver os filhos curtindo a infância um pouco longe das telas.

Do dia 1º a 31 de julho, a Secretaria de Proteção Social (SPS) oferece uma programação gratuita para crianças de 5 a 17 anos, na colônia de férias “A Fantástica Fábrica de Diversão”. Ao longo das cinco semanas, as ações acontecem simultaneamente em 12 unidades de equipamentos sociais (confira abaixo), em Fortaleza, divididas em dois turnos: das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

A cada semana, uma nova temática será trabalhada: atividades recreativas; atividades pedagógicas; gincanas; esporte; e vivências culturais. Os interessados devem se inscrever diretamente nas unidades, durante todo o mês. As vagas são limitadas.

Vice-governadora e titular da SPS, Jade Romero avalia que “as colônias de férias são importantes para trabalharmos dois aspectos fundamentais: o primeiro é o desenvolvimento das crianças a partir do brincar. Brincadeira é aprendizado, é desenvolvimento, é tempo fora das telas, com socialização, convivência na comunidade e fortalecimento de vínculos, não só para crianças, mas também para os adolescentes”.

Ela acrescenta que o segundo aspecto é o auxílio às mães que, na maioria das vezes, assumem sozinhas a responsabilidade da criação, da educação de seus filhos e filhas.

"Esses meninos e meninas têm um ambiente seguro para ficar enquanto suas mães dão continuidade às atividades como o cuidado de casa, o trabalho, a qualificação profissional...", destaca a secretária. "Com as colônias, nós ajudamos a formar essa rede de apoio, de suporte para as mães e para a família, de um modo geral E vale destacar que nossa rede de equipamentos é totalmente gratuita e inserida em áreas de vulnerabilidade social".

Colônias de férias longe do ambiente escolar tornam-se cada vez mais atrativas para as famílias

A ideia da colônia de férias, como explica a professora de Educação Física e recreadora do Círculo Militar de Fortaleza, Carla Ribeiro “Perê”, é proporcionar uma vivência de brincadeiras tradicionais, adaptadas às diferentes idades das crianças, mas todas sem utilização de aparelhos eletrônicos.

“A gente não tem atividade com tela, não tem cineminha, não tem nada no celular, não tem brinquedo eletrônico. A ideia é brincar como antigamente se brincava na rua, quando você vai para casa da avó e tinha os primos brincando. Então, a gente usa brincadeiras tradicionais, tipo bandeira, sete pecados e carimba, para os mais velhos”, reforça.

Carla destaca também que colônias realizadas fora do ambiente escolar ajudam a criança a se sentir realmente de férias.

“Reflete também na tranquilidade dessa criança. Ela vai sentir efetivamente que ela está de férias. Ela não vai só fazer uma atividade diferente dentro do ambiente escolar, mas ela vai estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes. Então, isso gera uma dinâmica muito boa para a ideia das férias. Você não vai estar com as mesmas pessoas e a interação social hoje é primordial”, conta.

Educadora Física e proprietária da Kero + Diversão, Mariana Lima “Super Dente” ressalta a importância das atividades para o desenvolvimento motor, social e cognitivo das crianças. A profissional oferta pacotes de colônia de férias em domicílio, com atividades adaptadas ao espaço e às idades do grupo contratante.

“A gente desenvolve as atividades exatamente para eles aprenderem a partilhar, respeitar as regras, lidar com as emoções, que é o que as crianças precisam hoje. E até ajuda a descobrir novos talentos de uma forma bem leve e divertida, brincando, realmente”, avalia.

A profissional ainda dá dicas sobre o que os pais devem observar na hora de inscrever os seus filhos em uma colônia de férias. Segundo Mariana, é importante conhecer os recreadores e dar preferência aos locais que contem com profissionais capazes de garantir a segurança das crianças em casos de acidentes.

Para colônias de férias em ambiente domiciliar, ela ressalta que é preciso ainda ficar atento para saber se a estrutura do espaço é adequada para as atividades recreativas e “dependendo das pessoas que moram no mesmo condomínio, saber se todos aceitam, se o síndico está consciente das brincadeiras que vão acontecer e observar se as atividades são diversificadas para não ficar aquela coisa monótona”.

Atuando na área de desenvolvimento infantil, o educador físico da clínica Somar Terapias Integrativas e proprietário da Moviment, Reginaldo Medeiros “Tio Régis” pontua ainda a relevância das atividades realizadas em colônias de férias para o desenvolvimento psicomotor de crianças neurodivergentes.

Para isso, além do espaço, as atividades também devem ser pensadas para atender participantes com diferentes níveis de suporte.

“Nós sabemos que a inclusão é importante, mas nem sempre ela é fácil. Se para uma criança típica (a colônia) é importante, para uma criança atípica é mais importante ainda, porque ela vai poder vivenciar todas essas experiências, que vão ajudar no seu desenvolvimento", afirma Medeiros.

"Como a gente sabe, é um espectro. Então, cada criança vai ter suas especificidades. Algumas vão precisar de um abafador, porque não vão gostar muito do barulho, outras não vão querer tanto contato, e aí, dentro dessas vivências, elas podem ali se desenvolver”, explica.

Onde as colônias de férias particulares são ofertadas?

Círculo Militar de Fortaleza

Data: 23 de junho a 1º de agosto



Horário: 8 horas às 11h30min (manhã) / 13h30min às 17 horas (tarde) / 8 horas às 17 horas (integral, com almoço incluso)



Preço: sócios: a partir de R$350 / não sócio: a partir de R$380

Faixa etária: 3 a 12 anos

Endereço: rua Canuto Aguiar, 425 - Meireles

Contato: (85) 3205-5050 / (85) 98832-0269

Instagram: @circulomilitarfortaleza

Kero + Diversão

Data: 30 de junho à 31 de julho



Horário: a combinar



Preço: R$240 semanal, por criança



Faixa etária: 3 a 12 anos



Endereço: atendimento em domicílio. Pacotes em Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza



Contato: (85) 99736-2919



Instagram: @keromais.diversaoem

Clínica Somar Terapias Integrais

Data: 30 de junho a 18 de julho



Horário: 8 horas às 11 horas



Preço: Pacotes a partir de R$400



Faixa etária: Crianças a partir de 8 anos



Endereço: Rua São Mateus, 1064 - Montese



Contato: (85) 99259-3517



Instagram: @somar.terapias.fortaleza

Moviment

Data: 1º a 31 de julho



Horário: 8 horas às 12 horas (manhã) / 13 horas às 21 horas (tarde)



Preço: Pacotes a partir de R$180



Faixa etária: a partir dos 6 meses



Endereço: atendimento em domicílio.



Contato: (85) 9276-3191



Instagram:@reginaldo.medeiross

Confira os equipamentos que receberão programação gratuita de colônia de férias:

Fortaleza (“A Fantástica Fábrica de Diversão”, da SPS)

Centros Comunitários

Centro Comunitário São Francisco — Rua Ilha do Bote, 367, Conjunto São Francisco



⁠Centro Comunitário Santa Terezinha — Rua Osmundo Cavalcante de Oliveira, S/N, Conjunto Santa Terezinha

⁠Centro Comunitário Farol — Av. Zezé Diogo, 310, Farol (Cais do Porto)

Centro Comunitário São Vicente – Travessa do Rosário, S/N – Vizinho ao Colégio Santa Cecília (Conjunto São Vicente de Paulo)



Espaço Viva Gente

Rua Maria Mirtes, 1010, Jardim União

Unidades dos ABCs

⁠ABC Palmeiras — Rua Castelo de Castro, 2100, Conjunto Palmeiras



ABC Bom Jardim — Rua 03 Corações, 762, Bom Jardim



ABC Mondubim — Rua Nossa Senhora da Conceição, 151, Mondubim



ABC Cajueiro Torto — Rua Floresta, 180, Messejana (Santa Fé)



ABC Serrinha — Rua Cônego Lima Sucupira, 1487, Serrinha



Circos Escola

Circo Escola Bom Jardim — Rua Oscar Araripe, S/N, Bom Jardim



Circo Escola Palmeiras — Rua Castelo de Castro, 2000, Conjunto Palmeiras

Maracanaú

Centros de Referência de Assistência Social - CRAS

Data: 21 a 29 de julho - 30 e 31 de julho

Faixa etária: 6 a 12 anos