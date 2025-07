Programação particular e gratutita

Colônias de férias particulares

Círculo Militar de Fortaleza: 23 de junho a 1º de agosto, de 8 às 11h30min / de 13h30min às 17 horas / de 8 às 17 horas (integral, com almoço incluso). Preço: para sócios, a partir de R$350 e não sócio a partir de R$380. Faixa etária: 3 a 12 anos. Rua Canuto Aguiar, 425 - Meireles. Contato: (85) 3205-5050 / (85) 98832-0269 @circulomilitarfortaleza.

Kero Diversão: 30 de junho à 31 de julho. Horário a combinar. Preço: R$240 semanal, por criança. Faixa etária: 3 a 12 anos. Atendimento em domicílio. Pacotes em Fortaleza e RMF. Contato: (85) 99736-2919/ @keromais.diversaoem

Clínica Somar Terapias Integrais: 30 de junho a 18 de julho. Das 8 às 11 horas. Pacotes a partir de R$400. Crianças a partir de 8 anos. Rua São Mateus, 1064 - Montese. Contato: (85) 99259-3517/ @somar.terapias.fortaleza

Moviment: de 1º a 31 de julho. Horário: de 8 às 12 horas / de 13 às 21 horas. Pacotes a partir de R$180. Faixa etária: a partir dos 6 meses. Atendimento em domicílio. Contato: (85) 9276-3191/ Instagram:@reginaldo.medeiross

programação gratuita

Fortaleza ("A Fantástica Fábrica de Diversão", da SPS): Centro Comunitário São Francisco (Rua Ilha do Bote, 367, Conjunto São Francisco; Centro Comunitário Santa Terezinha (Rua Osmundo Cavalcante de Oliveira, S/N, Conjunto Santa Terezinha); Centro Comunitário Farol (Av. Zezé Diogo, 310, Farol/ Cais do Porto); Centro Comunitário São Vicente - Travessa do Rosário, S/N - Vizinho ao Colégio Santa Cecília (Conjunto São Vicente de Paulo).

Espaço Viva Gente: rua Maria Mirtes, 1010, Jardim União

Unidades dos ABCs: ABC Palmeiras (Rua Castelo de Castro, 2100, Conjunto Palmeira); ABC Bom Jardim (Rua 03 Corações, 762, Bom Jardim); ABC Mondubim (Rua Nossa Senhora da Conceição, 151, Mondubim); ABC Cajueiro Torto (Rua Floresta, 180, Messejana/ Santa Fé); ABC Serrinha (Rua Cônego Lima Sucupira, 1487, Serrinha)

Circos Escola: Circo Escola Bom Jardim (Rua Oscar Araripe, S/N, Bom Jardim); Circo Escola Palmeiras (Rua Castelo de Castro, 2000, Conjunto Palmeiras)

Maracanaú: Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. 21 a 29 de julho - 30 e 31 de julho. Faixa etária: 6 a 12 anos.