Central de Regulação é unificada para agilizar filas

Durante a cerimônia também foi anunciada a unificação da Central de Regulação de Leitos entre as redes de atendimento da Prefeitura de Fortaleza (primário e secundário) e do Governo do Ceará (secundário e terciário), que passou a valer ainda ontem. Na prática, a unificação da lista de espera permite mobilizar todos os leitos do Ceará, direcionando o paciente para o hospital que tiver disponibilidade de leito ou equipe cirúrgica, independentemente de ser um hospital estadual ou municipal.

Esta ação resulta da articulação integrada e alinhada entre o governo estadual e o governo municipal. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT), esta é uma medida fundamental que visa aprimorar a rapidez do atendimento ao paciente, mobilizando todos os leitos do estado para diminuir o tempo de espera por procedimentos e cirurgias.

"A regulação única é importante porque, quando nós unificamos a regulação do estado com a prefeitura, significa que aquele cidadão que está em uma fila que passa a ser única, onde tiver o leito, onde tiver a possibilidade da sua cirurgia ser feita, não vai interessar se o hospital é do estado ou da prefeitura. Ele vai ser colocado para ser atendido onde tem a possibilidade dele ser atendido", detalhou Elmano.

O governador explicou que a medida visa beneficiar o "tempo do cidadão" e garantir "maior celeridade para que a situação dele seja efetivamente resolvida". "E isso também significa gestão dos leitos, gestão das nossas equipes de cirurgia para que efetivamente uma fila única seja consolidada, respeitada e o cidadão veja ele andar nessa fila e o momento em que ele possa ser efetivamente atendido", disse o governador.

De acordo com Elmano, a atuação concreta em saúde pública no Estado ocorre nos municípios de Itapipoca, Sobral e Acaraú. "Isso significa que nós estamos efetivamente fortalecendo essa rede", diz.

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão contextualizou que muitos pacientes estão em duas filas de regulação, uma do estado e outra do município, o que causa "sombreamentos" e lentidão no atendimento.

"Nós temos muitos sombreamentos de pacientes que estão na fila de regulação do estado, como também na fila de regulação de Fortaleza. São pacientes que estão nas duas filas", explicou Evandro.