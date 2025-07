Em 2025, Ceará tem 769 casos, menos do que em anos anteriores

Violências do tipo seguem sendo registradas no Ceará. Só entre janeiro e maio deste ano de 2025, por exemplo, já foram registrados 769 casos de estupros ou estupros de vulneravél (cuja vítimas são menores de 14 anos ou pessoas que por qualquer motivo não possam oferecer resistência).

Dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp-CE), centro de inteligência que é vinculado à Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado (SSPDS).

No comparativo dos cinco primeiros meses de 2024, quando houve 842 ocorrências do porte, há uma redução de 8,7%. Já no mesmo período de 2023, conforme pasta, foram registrados 858 casos do tipo.

Procurada pelo O POVO, a SSPDS informou que, por meio de suas vinculadas, realiza um trabalho de prevenção e acolhimento às vítimas de crimes do tipo. Entre ações está o "Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que acolhe e acompanha as vítimas de violência, de forma contínua, no Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (Gavv)".

Já a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) possui a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). Nas demais cidades, os registros podem ser feitos em delegacias metropolitanas, municipais e regionais. Órgão também dispõe da Divisão de Proteção ao Estudante (Dipre), ligado ao Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), que realiza palestras educativas.

Secretaria também destaca a recente inauguração, em março de 2025, da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, no Papicu, que é a 11ª delegacia especializada do tipo instalada no Ceará.

"Além das duas unidades na Capital, a PCCE conta com outras nove DDMs, sendo localizadas em Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá. Em municípios sem unidades especializadas, os crimes podem ser denunciados nas demais delegacias da PCCE", destaca.

Pasta também aponta que a "Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) dispõe do Núcleo de Atendimento Especial à Mulher, Criança e Adolescente (Namca), serviço destinado às vítimas de crimes sexuais, com espaço humanizado para o acolhimento, e o do Núcleo de Atendimento à Vítima (NAV), sendo que o último é instalado na Casa da Criança e do Adolescente, em Fortaleza".