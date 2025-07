Homem em surto psicótico é morto em intervenção policial

Foto: Reprodução/Instagram Antônio Aldemir Alves, 50, foi morto pela PMCE enquanto tinha um surto psicótico, em Itapipoca

Um homem em surto psicótico foi morto pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante ocorrência em Itapipoca, município da região Norte do Ceará localizado a 136,55 km de distância de Fortaleza, no sábado, 5.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a família de Antônio Aldemir Alves, 50, questiona a ação dos agentes de segurança. Pelas imagens, é possível ver que o homem levou mais de um tiro, sendo um deles na cabeça. "Tu matou meu tio", grita a pessoa que grava os policiais militares e o corpo da vítima.

Conforme nota da PMCE, o homem estava armado com uma faca, ameaçando familiares e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na localidade de Taboca.

"Os policiais ordenaram que ele largasse o objeto, mas o indivíduo avançou contra a equipe, que reagiu à injusta agressão. O suspeito foi lesionado e veio a óbito", disse a nota da organização.

Procurado pelo O POVO, o Samu Ceará informou, também por meio de nota, que "foi acionado para atender uma ocorrência de um surto psicótico, em Itapipoca, e quando a equipe chegou ao local encontrou o paciente com uma faca na mão".

O serviço afirma que os profissionais pediram apoio da Polícia Militar, em concordância com "o protocolo do Samu Ceará nesses casos".

A equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) que foi acionada para prestar apoio ao Samu prestou depoimento sobre a ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE).