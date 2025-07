Membros do CV que mantinham "laboratório de drogas" em Caucaia são denunciados

Foto: Divulgação/PMCE Foram apreendidas pela crack, maconha, LSD, balança de precisão e medicamento do tipo Lidocaína no laboratório

Um chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e outros dois integrantes, que mantinham um laboratório de drogas no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O documento foi encaminhado à Justiça Estadual na quinta-feira passada, 3.

Os denunciados foram identificados como Adriano Rodrigues dos Santos, conhecido como “Aminaíta”, apontado com uma das lideranças do grupo, Alexandre Oliveira da Silva, conhecido como “Donatelo”, e Jamily Kelly Gonçalves da Silva, membros da organização CV.

Os suspeitos são acusados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e por integrar organização criminosa. Eles são apontados por manter um laboratório clandestino destinado à fabricação e embalagem de drogas para tráfico dos entorpecentes em benefício do CV.

No dia 30 de maio deste ano, Adriano e Alexandre foram detidos em um imóvel localizado no bairro Grilo, em Caucaia. Durante a operação, foi descoberto também um segundo imóvel utilizado para a fabricação de drogas.

A localização foi identificada a partir de mensagens encontradas em um dos celulares apreendidos com os suspeitos. No momento da abordagem, um deles tentou destruir as evidências ao jogar o aparelho celular no vaso sanitário, em uma tentativa de encobrir as provas.

Conforme o documento do MP, a qual O POVO teve acesso, foi descoberto que o imóvel ficava ao lado de um outro imóvel onde os denunciados foram encontrados, numa espécie de terreno anexo. No laboratório, foram apreendidas cocaína, crack, maconha, LSD, balança de precisão e medicamento do tipo Lidocaína,

Também foram apreendidas duas facas do tipo peixeira, quatro blusas da Polícia Civil preta, duas balaclavas, prensa hidráulica, pedaços de papel com anotações do tráfico de drogas e diversos outros equipamentos utilizados na fabricação e embalagem de entorpecentes.

Segundo a investigação, “Aminaíta” exercia a função de chefe da facção em Caucaia e receberia auxílio de Jamilly Kelly Gonçalves, sua companheira. Ela também tinha papel de intermediar ordens e valores, auxiliava na realização de ações criminosas que envolviam o funcionamento do laboratório de drogas e na manutenção do local.

O segundo denunciado, “Donatelo”, era responsável por locar o imóvel utilizado nas práticas criminosas. Os dois homens foram presos em flagrante duante ação policial no dia 30 de maio por meio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Já Jamily ainda não foi localizada.

Após a prisão em flagrante, “Aminaíta” teve o pedido de prisão relaxado pela Justiça, sem imposição de medidas cautelares, contudo, não foi solto por ter tido a prisão decretada em outro processo. Ele já responde a ações penais de extrema gravidade e é alvo de inquéritos investigativos.

A denúncia do MP requer ao Poder Judiciário que, no processo, sejam decretadas as prisões preventivas de Adriano Rodrigues dos Santos e de Jamily Kelly Gonçalves da Silva, bem como seja mantida a prisão preventiva de Alexandre Oliveira da Silva até o julgamento, para garantir a ordem pública e evitar reincidência na prática de crimes.

Confira o material apreendido no laboratório:

- 497g de drogas, da espécie cocaína, embalada em papelotes, pinos e pequenos pedaços;

- 135g de drogas, da espécie crack;

- 1.266 g (mil duzentos e sessenta e seis gramas) de drogas, da espécie maconha, em forma prensada e uma barra e um pedaço;

- 41 unidades de LSD, em formato da bandeira da Rússia;

- Duas balança de precisão, medicamento, do tipo Lidocaína;

- Saco plástico contendo 537g de um pó branco;

- 55 unidades de um tóxico distribuído em pequenos pedaços de cor vermelha;

- Pote de creatina com 289 gramas de pó branco;

- Bobinas;

- Duas facas do tipo peixeira;

- Quatro blusas da polícia civil;

- Duas balaclavas;

- Prensa hidráulica e

- Munições