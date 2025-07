Chacina da Sapiranga: 1º júri do crime que deixou cinco pessoas mortas é marcado em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO CRIME aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021

O primeiro julgamento da Chacina da Sapiranga foi marcado pela Justiça do Ceará e levará, inicialmente, dois réus a júri popular. A sessão está marcada para o próximo dia 14 de agosto, às 9 horas, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. A pronúncia foi realizada por meio do Conselho de Sentença, da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

Ao todo, 23 réus são acusados do crime, que deixou cinco pessoas mortas e outras seis feridas na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, noite de Natal. Os ataques aconteceram nas áreas do Campo do Alecrim e Fronteira, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, regiões dominadas, na época, pela facção Comando Vermelho (CV).

Conforme as investigações policiais, o episódio criminoso foi motivado diante de uma ruptura interna do CV, onde alguns integrantes teriam se agrupado em uma nova facção e se autodenominaram como Tudo Neutro (TDN), também conhecida como “Neutros”, “Massa” ou “Massa Carcerária”.

Os ataques aconteceram em meio às festividades natalinas, onde ainda havia diversas pessoas reunidas nas áreas habitualmente utilizadas como ponto de lazer da comunidade.

As vítimas foram todos homens identificados como André Alexandre Rodrigues, Israel da Silva Andrade, John Lenon Holanda, Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto.

O POVO apurou que os dois réus que serão julgados inicialmente são Nilson Lima e Vinícius Rian. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que os outros 21 réus estão com o processo em análise de recurso.

Em maio passado, a Justiça determinou prisão preventiva contra os acusados: João Ricardo Sousa da Silva, Gabriel Sousa Freitas, Charles Dantas Oliveira, Mateus Aguiar de Sousa, Alessandro Vieira da Silva, Mateus Acelino da Silva e Antônio Gabriel Sousa Da Silva.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) afirmou, por meio de denúncia, que os crimes foram praticados por motivo torpe e com dinâmica que dificultou a defesa das vítimas. “Foram surpreendidas por um ataque massivo com uma grande quantidade de executores fortemente armados”, disse o órgão.

Os réus foram denunciados pelo MPCE por homicídios e tentativas de homicídios, com as qualificadoras por motivo torpe, perigo comum, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, organização criminosa e corrupção de menores.

Confira a lista dos réus pronunciados:

Alessandro Vieira da Silva, conhecido como “Rato”;

André Soares Júnior, conhecido como “Loirinho”;

Antônio Gabriel Sousa da Silva, conhecido como “Guabiru” ou “Sagaz”;

Carlos Dantas Oliveira;

Eduardo José do Nascimento, conhecido como “Carioca”;

Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, conhecido como “Bombado”;

Gabriel Sousa Freitas, conhecido como “Biel”;

Israel Silva Ferreira;

Jeandson Nunes Bento dos Santos, conhecido como Jean ou Toin;

João Ricardo Sousa da Silva, conhecido como Das Facas, RJ ou JR;

João Victor Aguiar de Souza, conhecido como Tito;

José Ivan Alves da Silva Filho, conhecido como FF ou Filho;

Kaique de Sousa Domingos, conhecido como Neguinho;

Kevem Thyago Costa Pompeu, conhecido como Maluquinho;

Mateus Acelino da Silva, conhecido como Malagueta ou MT;

Mateus Aguiar de Sousa;

Miguel Sousa da Silva, conhecido como Miguelzinho;

Nilson Lima Nogueira Filho, conhecido como Berinjela;

Raí César Silva Araújo, conhecido como Jogador;

Thiago Farias de Lima, conhecido como Guaiúba;

Tiago Pereira Mendes, conhecido como Cara de Pizza;

Vinícius Rian Inácio da Silva, conhecido como VN;

Yuri Marques Bento, conhecido como Berre.