Memórias e frutos da passagem do papa em Fortaleza

A visita de João Paulo II ficou cravada na memória do povo cearense. O designer gráfico Antônio Marcos, de 50 anos, lembra com clareza da passagem do papa pela avenida Dedé Brasil — atual Silas Munguba. Com apenas cinco anos na época e sem a presença paterna ele relata: "O papa virou-se para mim, abaixou o olhar, sorriu e fez o sinal da cruz. Aquele olhar foi como um olhar de pai. Eu senti não só a paternidade humana, mas a paternidade de Deus que me abraçava."

A aposentada Margarida Lima, então com 15 anos, foi uma das estudantes escolhidas para dançar na abertura do congresso. "(...) fiquei a menos de dois metros do papa. O semblante dele transmitia paz, acolhimento e amor. Nunca vou esquecer."

Até quem estava a mais de 207 km de Fortaleza foi impactado pela vista. Dona Maria Lúcia, de 72 anos, moradora de Morrinhos, no Interior do Estado, estava grávida de oito meses quando viu o papa pela televisão. Ela e o marido pedalaram 2 km da zona rural até o centro da cidade para assistir à transmissão. "Na hora em que vi o papa, senti meu bebê pular de alegria. Era como se ele estivesse sendo abençoado", conta.

Hoje, ela entende que isso foi uma confirmação do que viria a acontecer. O filho Vanderlúcio Souza, anos depois, se tornaria padre. "Nunca imaginei que eu, uma pessoa tão simples e humilde teria essa graça de Deus."

Moysés Louro de Azevedo Filho foi escolhido por Dom Aloísio Lorscheider para presentear o papa em nome da juventude de Fortaleza. Mas o que poderia um jovem de 20 anos dar de presente ao papa? A resposta veio em oração: "Aquilo que de graça recebi, de graça darei: o amor de Cristo". Dessa forma, Moysés escreveu uma carta na qual ofertava sua vida e juventude "para evangelizar os jovens mais distantes de Cristo e mais distantes da igreja".

Ao entregar a carta, Moysés ajoelhou-se emocionado sem nada conseguir dizer. "Ele me olhou com ternura e me abraçou. Era como se, em nome de Jesus Cristo e da Igreja, ele estivesse acolhendo minha oferta." Dois anos depois, Moysés fundou um projeto que viria a ser a Comunidade Católica Shalom.