Reforma da Praça do Ferreira deve ser concluída até 27 de novembro, antes do Natal de Luz

Foto: FÁBIO LIMA ASSINATURA da ordem de serviço das obras de requalificação

Começou oficialmente nesta terça-feira, 8, a obra de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Segundo a Prefeitura, o objetivo é concluir a reforma até o dia 27 de novembro, para não comprometer as atividades do Natal de Luz e o comércio no fim do ano.

A iniciativa é realizada em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), e contará com aporte de R$ 8 milhões, sendo metade custeado pelo Governo do Estado por meio de convênio.

LEIA MAIS | Prevista para antes do Natal, reforma da Praça do Ferreira deverá ter licitação em 2025



A ordem de serviço foi assinada na manhã desta terça-feira, 8, pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante cerimônia realizada no Cineteatro São Luiz.

“Queremos encerrar o ano com uma praça renovada, bonita, capaz de acolher todos os fortalezenses. Esperamos ver essa praça cheia de vida, com moradores e turistas tirando fotos e aproveitando esse espaço que é um dos símbolos da cidade”, disse Evandro.

Entre as intervenções previstas estão o alargamento da praça em até 8 metros nos trechos da rua Major Facundo e da rua Pedro Pereira, reforma completa do piso, instalação de fontes interativas, construção de quiosques e dois banheiros públicos. A tradicional Coluna da Hora também passará por reforma.

Outras instalações previstas são estátuas em bronze, travessias elevadas, remodelação dos passeios com acessibilidade, painéis textuais no piso, paraciclos e criação de palcos fixos.

O governador Elmano de Freitas destacou o valor simbólico do espaço. “A Praça do Ferreira tem tudo a ver com a nossa identidade, com a nossa relação com a Cidade. É como nos reconhecemos enquanto fortalezenses. Essa praça, assim como outras tantas, integra o conjunto de ações conjuntas que faremos pelo bem de Fortaleza”, disse.

A revitalização ocorre em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza). O presidente da entidade, Assis Cavalcante, reforçou a importância da iniciativa. “Essa praça vem para resgatar a autoestima da população e devolver o Centro ao seu papel histórico, cultural e econômico”.

O projeto arquitetônico da reforma da Praça do Ferreira é assinado pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, os mesmos responsáveis pela última grande intervenção no local, realizada na década de 1990.

Veja detalhes:

Projeto foi elaborado pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução Projeto foi elaborado pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução Projeto foi elaborado pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução

Fausto Nilo explicou que a proposta é restaurar e não alterar o conceito original da praça. “Esse projeto busca reabilitar aspectos físicos e sociais da região central. A proposta é inspirada em princípios do início do século XX, com o objetivo de valorizar a história do lugar. Nossa expectativa é que o projeto ajude as pessoas a perceberem que este espaço tem uma história profunda e que precisa ser apoiado”, destacou.

Ele também criticou o abandono histórico do patrimônio do Centro. “A Praça do Ferreira, o Teatro José de Alencar e muitos edifícios históricos do Centro estão gritando por socorro há mais de 40 anos. Muitas cidades do mundo se anteciparam e protegeram seu patrimônio. Aqui, tem sido um processo muito demorado. Isso tem gerado perdas culturais, institucionais e financeiras”, completou.



Pessoas em situação de rua e comerciantes reclamam que ação é executada sem diálogo



Apesar de a Prefeitura de Fortaleza afirmar que o acesso ao comércio da região será mantido durante as obras de requalificação, parte dos comerciantes do local têm se queixado da falta de diálogo sobre como a intervenção será conduzida.

FORTALEZA-CE, BRASIL,07.07.2025: Reforma na Praça do Ferreira. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

Caroline Roldão, de 42 anos, trabalha há uma década em um dos quiosques da praça e diz que os permissionários foram informados apenas depois que o local já havia sido isolado para o início dos serviços, na segunda-feira, 7.

“O que assusta a gente é essa falta de informação. O certo seria nos orientar, nos dar um local provisório enquanto a reforma acontece. Porque aqui tem gente que vende de tudo: água, coco, refrigerante, produtos variados. A gente só quer a oportunidade de continuar trabalhando”, afirmou.

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço da obra, o prefeito Evandro afirmou que a vice-prefeita e secretária de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriela Aguiar, liderou um processo de busca ativa das pessoas em situação de rua na Praça.

LEIA MAIS | Trânsito no entorno da Praça do Ferreira é bloqueado provisoriamente para obras; veja desvios



“Identificando quem são essas pessoas, suas histórias e ocupações, conseguimos oferecer alternativas concretas de acolhimento, seja em clínicas terapêuticas, unidades de abrigo, com auxílio-aluguel ou, em alguns casos, viabilizando o retorno à residência de origem”, declarou.

Contudo, entre as pessoas em situação de rua que vivem na praça, o sentimento também é de surpresa e incerteza. “Não conversam com ninguém, não. Nem pra dizer: ‘Vamos levar vocês pra um abrigo, dar um apoio, oferecer uma alternativa’”, relatou Wellington Paulo de Sousa, de 66 anos.

Já Antônio Flávio Ferreira, de 52 anos, que mora há quase oito anos na Praça do Ferreira, demonstra compreensão quanto à realização da obra. “A gente já passou por muita coisa aqui, enfrentou várias situações. Se vão fazer a obra, a gente não pode atrapalhar o trabalho do governo. É uma obra que vai servir pra todo mundo”, afirmou.