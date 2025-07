Regionais deverão facilitar serviços de limpeza, pavimentação e iluminação em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES GARIS, motoristas e eletricistas estarão disponíveis em cada regional

As 12 regionais de Fortaleza receberão, de forma gradual, a responsabilidade por serviços públicos essenciais para a manutenção da Cidade. É o que prevê o Plano de Retomada da Autonomia das Regionais, anunciado ontem, 9, pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

A ideia é desburocratizar a gestão de serviços como zeladoria urbana, iluminação pública, poda de árvores e fiscalização técnica tanto de vias urbanas quanto de equipamentos públicos, como Cucas, areninhas, praças e banheiros públicos.

Para isso, cada regional recebeu equipes especiais com garis, fiscais, uma caçamba de 12 m³ de capacidade, equipes noturnas de manutenção com motoristas e eletricistas e equipes de podas.

Além disso, 318 garis serão distribuídos conforme a quantidade de equipamentos públicos de cada regional.

Todas as ações serão supervisionadas e padronizadas pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor). O órgão nasceu a partir da reforma administrativa iniciada com a publicação da Lei Complementar nº 422, de 20 de março de 2025, que extinguiu a antiga Secretaria da Gestão Regional (Seger).

Será criada também a Central de Serviços Compartilhados para obras ou intervenções que precisam ser solicitadas à Cegor, de forma que as informações do que está sendo realizado fique disponível para todas as regionais.

De acordo com o prefeito, anteriormente as regionais não tinham equipes próprias para responder às demandas da população. A nova estrutura de pessoal e de equipamento, segundo ele, é o que fará diferença no atendimento aos cidadãos.

“As regionais têm autonomia para fazer a poda, o tapa-buracos, a questão da iluminação pública, de fazer a limpeza da Cidade. Se você acha que sua comunidade está necessitando de algum desses serviços, compareça a regional do seu bairro, reclame, peça ao secretário que possa estar melhorando esse serviço”, afirmou Evandro.

A implementação do plano passa pela qualificação e organização de processos internos. Serão elaboradas cartilhas de padronização, uma base documental compartilhada e implementadas reuniões mensais com os secretários.

Além disso, por meio do projeto Capacita Regionais, os servidores tiveram acesso ao curso “Acolhimento Humanizado e Atendimento ao Cidadão”, desenvolvido pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). A formação ensina sobre escuta ativa, empatia e qualidade no serviço público.

Foi anunciado ainda que todos os Centros de Acolhimento das regionais receberão a implantação de salas sensoriais para atendimento a pessoas com deficiência. Atualmente, metade delas contam com o espaço.

Nos seis primeiros meses de 2025, 50.295 atendimentos foram protocolados nas regionais, de acordo com a Prefeitura. Foram feitas também 3.636 ações de limpeza, 4.330 atendimentos a ambulantes e permissionários, 2.615 ações de infraestrutura e 2.631 autorizações de eventos em áreas públicas.



Confira quais serviços serão de responsabilidade das regionais

Zeladoria



Tá na pista (programa de recapeamento)



Capinação de vias



Limpeza de canais e lagoas



Bocas de lobo



Pintura de meio-fio



Coleta de resíduos

Equipes especiais em cada regional

Garis e fiscais de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h



Motoristas e eletricistas noturnos, de 19h às 5h



Equipes de podas

Mais 318 garis distribuídos conforme a quantidade de equipamentos públicos

Equipamentos públicos sob responsabilidade das regionais

Sedes de secretarias e autarquias



Quiosques e banheiros públicos



Mercados, cemitérios e teatros



Cucas, Cras, Creas e Lavanderias



Praças, parques, areninhas, orla e vias públicas



Parquinhos, brinquedopraças, academias ao ar livre



Centrais de Acolhimento das Regionais