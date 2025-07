Serviços de assistência social, Caps e postos de saúde de Fortaleza receberão reformas, diz prefeito

Foto: FÁBIO LIMA Todos os 16 Caps de Fortaleza receberão reformas, prometeu o prefeito

O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou nesta quarta-feira, 9, que um pacote de investimentos será lançado ainda em julho para reformar os prédios onde funcionam serviços de assistência social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), e equipamentos de saúde, como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa do lançamento do Plano de Retomada da Autonomia das Regionais, no Paço Municipal.

Segundo Evandro, o investimento será feito com a verba adquirida por meio de empréstimos já aprovados pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Em abril, seis projetos do prefeito para autorizar a contratação de operações de crédito foram aprovados, totalizando cerca de R$ 1,6 bilhão.

“Agora nesse segundo semestre a gente deve estar recebendo [os empréstimos] e nós temos investimentos a serem feitos na Cidade. E o investimento fundamental, além da zeladoria da cidade, é na área da saúde e na área da assistência”, afirmou. As intervenções devem ser iniciadas em agosto, conforme Evandro.

Está prevista a recuperação dos espaços físicos dos 27 Cras, dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), dos Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), das casas de acolhimento e de passagem, conforme o prefeito.

No total, 39 equipamentos da pasta municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social passarão por obras.

Em maio de 2025, O POVO publicou denúncias de profissionais do Centro POP Benfica, localizado no bairro Damas, sobre condições precárias de trabalho. Paredes mofadas, com sinais de infiltração e local inadequado para atendimentos faziam parte das reclamações.

Na Saúde, todos os 16 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) devem receber requalificações. Parte dos postos de saúde também podem ser incluídos no pacote.

“A grande maioria destes equipamentos necessitam de intervenções estruturais e nós iremos fazer. Dos 170 [equipamentos da Saúde], algo em torno de 110 passarão por fortes intervenções”, disse.



Leia mais Com promessa de nova sede, Caps da Regional II suspende atendimento de pacientes