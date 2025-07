Três homens são mortos e criança é baleada em residencial do Jangurussu

Foto: Reprodução/Rede Social O ataque a tiros foi registrado no final da tarde dessa quarta-feira, 9, no residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza

Quatro pessoas foram baleadas em um ataque criminoso registrado no final da tarde de ontem, 9, na Quadra 4 do residencial José Euclides, localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Três homens morreram e uma criança de três anos foi socorrida em estado grave a uma unidade hospitalar.

O POVO apurou que as vítimas que morreram foram identificadas como: Marcos Emanoel Teixeira dos Santos, de 25 anos; Antônio Jeferson Monteiro Loiola, de 18 anos; e José Ribamar Filho, de 53 anos.

Imagens feitas por moradores mostram que dois dois homens baleados morreram no local do crime. As outras duas vítimas foram socorridas, sendo que José Ribamar Filho não resistiu.



Conforme repassado por moradores do conjunto habitacional, o ataque foi praticado por homens que ocupavam um carro modelo Ford KA, de cor branca. Após efetuarem os disparos, os criminosos fugiram no veículo.

O POVO também apurou que um suspeito de participação no crime foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE). As buscas seguiram na região na noite dessa quarta para localizar os demais envolvidos na ação.

A principal linha de investigação aponta que a matança foi praticada por integrantes da Massa Carcerária, grupo criminoso que disputa o controle do José Euclides com a Guardiões do Estado (GDE), que é quem, atualmente, predomina no local.

Vídeo feito por um morador do José Euclides ainda registrou policiais militares efetuando disparos de bala de borracha e usando spray de pimenta para dispersar uma aglomeração que se formava perante o corpo de uma das vítimas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) investiga o caso.

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão os trabalhos policiais", disse a pasta.

Atualizado às 19h51min