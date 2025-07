Autuado por matar namorada tem preventiva decretada

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Clarissa era enfermeira no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O ex-namorado é suspeito do crime

O técnico em gestão ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, de 26 anos, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada na manhã de ontem, 10. Ele foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 9, após confessar ter matado a facadas a própria companheira, a enfermeira Clarissa Costa Gomes, de 31 anos.

O crime ocorreu por volta das 18 horas dentro da casa onde a vítima morava, localizada no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. Após praticar o crime, Matheus Anthony fugiu.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passaram a fazer buscas em endereços ligados ao suspeito até encontrá-lo, ainda na noite de quarta, saindo de um condomínio do bairro Maraponga.

Matheus Anthony teria praticado o crime por não aceitar o término do relacionamento. Na audiência de custódia, ele disse ter se lesionado ao entrar em luta corporal com a vítima.

"A gravidade em concreto da conduta atribuída ao flagranteado é bastante elevada, pois há indícios de que praticou o crime de feminicídio, contra pessoa com a qual encontrava-se em relacionamento afetivo, dentro de sua própria residência, havendo indicativos de agressões em sequência, contra as quais a vítima gritava insistentemente buscando apoio dos vizinhos", afirmou o juiz Tadeu Trindade de Ávila ao decretar a preventiva do flagranteado.

"Essa circunstância imprime especial censurabilidade ao fato e revela acentuado risco social", completou.