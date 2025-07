Guarda Municipal ganha nova sede com inaugração de Centro Integrado de Segurança

Foto: Samuel Setubal Prefeito Evandro Leitão entrega o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor) e da nova sede da Guarda e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) ganhou uma nova sede: o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CisFor), na Parquelândia. O espaço foi inaugurado nesta quinta-feira, 10, em alusão aos 66 anos da GMF, e, além da Guarda, abrigará a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), que anteriormente funcionava no bairro Messejana. O investimento foi de aproximadamente 15 milhões.

A estrutura dispõe de salas técnicas, banheiros, adequação de acessibilidade, vestiários, nova recepção, refeitório, salas de repouso e central de videomonitoramento, demonstrando o avanço tecnológico da Guarda na cidade.

O evento contou com as presenças do chefe do executivo municipal, o titular da Sesec, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, o secretário da Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque, a coordenadora da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), inspetora Cristiane Fernandes, e outros representantes.

Na ocasião, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão aproveitou para trazer novidades para a área da segurança, como a central de videomonitoramento a ser montada ao lado Paço Municipal, a integração do efetivo municipal com as Forças de Segurança do Estado, a convocação de mais 254 novos guardas municipais em 2026, o compromisso com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da guarda e a criação de inspetorias nas 12 regionais de Fortaleza.

"Queremos levar mais tranquilidade para a população, levar mais segurança em todos os sentidos. Essa integração potencializa o resultado para o cidadão e para a cidadã, quando alinhamos as estratégias em conjunto conseguimos beneficiar o povo", declarou Evandro.

Além disso, o sistema de rádio comunicação da Guarda Municipal passa a funcionar frequência do sistema da Polícia Militar do Estado do Ceará. Segundo o titular da Sesec, coronel Márcio Oliveira, o sistema de integração vem como uma forma de "desafogar um pouco mais a Polícia Militar e que o município assuma também um protagonismo na prevenção primária da segurança municipal".

Veja fotos:

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,10-07-2025: Prefeito Evandro Leitão entrega o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CISFOR) e da nova sede da Guarda e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,10-07-2025: Prefeito Evandro Leitão, Cristiane Fernandes e Roberto Sá em entrega o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CISFOR) e da nova sede da Guarda e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,10-07-2025: Prefeito Evandro Leitão entrega a Cristiane Fernandes o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CISFOR) e da nova sede da Guarda e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,10-07-2025: Prefeito Evandro Leitão entrega o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CISFOR) e da nova sede da Guarda e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,10-07-2025: Prefeito Evandro Leitão entrega o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CISFOR) e da nova sede da Guarda e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,10-07-2025: Prefeito Evandro Leitão entrega o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CISFOR) e da nova sede da Guarda e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

À frente da GMF, a inspetora Cristiane Fernandes, disse que o dia é de celebração por uma trajetória de coragem, comprometimento e sobretudo de uma missão que consiste em servir, proteger e respeitar a população de Fortaleza.

"Ao longo de mais de seis décadas, nós crescemos em número, estrutura física e organizacional, tudo para servir melhor a nossa cidade. Somos 2.184 servidores distribuídos nas mais diversas frentes de atuação, temos uma corporação presente, eficiente e cada vez mais próxima da nossa população".

Fortaleza terá Central de Gestão Integrada por Videomonitoramento

Com um investimento mais de R$ 20 milhões, a Capital terá uma Central de Gestão Integrada por Vídeo Monitoramento. O intuito é unir diversos órgãos como a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), juntamente com a integração dos órgãos de Segurança estaduais. A previsão é que a execução da central seja no mês de setembro.

"Esse centro servirá, dentre outras funções, para proteger. É um investimento inédito que Fortaleza nunca teve e que com certeza, trará bons resultados para a cidade", pontuou o prefeito de Fortaleza.