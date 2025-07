Prefeitura de Fortaleza deve convocar 800 profissionais para a Saúde, incluindo aprovados da Fajifor

Foto: Daniel Galber/ Especial para O Povo A Prefeitura de Fortaleza realizou o 2º Encontro do Secretariado Municipal ontem, 11

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que cerca de 800 profissionais devem ser convocados em agosto para reforçar a rede municipal de saúde. A medida inclui a chamada de aprovados no concurso do Instituto Dr. José Frota (IJF) e da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor).

A medida foi anunciada durante reunião com o secretariado municipal realizada ontem, 11, no Centro de Eventos do Ceará. O encontro marca um balanço dos seis primeiros meses da gestão.

"Agora, em agosto, já vamos convocar novos servidores aprovados no concurso do IJF. Também estamos chamando os aprovados na seleção da Fagifor. Estamos atuando em três frentes: contratação de profissionais, reestruturação física da rede e normalização da entrega de medicamentos. Esta última já conseguimos resolver. Agora vamos focar nas outras duas", afirmou o prefeito.

Segundo Evandro, o reforço na equipe é uma resposta ao déficit histórico de profissionais em diferentes áreas. “A Saúde, de modo geral, tem um déficit significativo. Faltam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e auxiliares de odontologia — principalmente nessas categorias”, declarou.

O concurso da Prefeitura de Fortaleza para atuação no IJF ocorreu em 2020. Já o concurso da Fajifor, realizado em 2024, ofertou 2.241 vagas. Com a reforma administrativa aprovada em março deste ano, as atribuições e servidores da Fagifor foram incorporados à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Além da convocação, o prefeito também anunciou que todas as unidades de saúde da Capital devem passar por reformas a partir do segundo semestre. “Vamos iniciar a recuperação de todos os postos de saúde da Cidade, todos os Caps, todos os hospitais. Ao todo, são 170 equipamentos na área da Saúde: 134 postos, 16 CAPS, 10 hospitais, 6 UPAs e 4 policlínicas. Todos esses equipamentos serão recuperados”, afirmou.

Na área da assistência social, Evandro Leitão também prometeu ações. “Além de recuperar os 27 CRAS, também vamos ampliá-los”, disse.