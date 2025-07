Halleluya de 2025 terá três acessos para facilitar trânsito no entorno

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 14.07.2025: Festival Halleluya apresentará operação integrada com órgãos públicos em coletiva de imprensa. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Como maneira de desafogar o trânsito, o Festival Halleluya terá três vias de acesso na edição de 2025. Além das entradas pela avenida Alberto Craveiro, o público poderá chegar ao Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) pela rua Corumbá, próximo a avenida Silas Munguba. Ocorrendo de 23 a 27 de julho, o evento recebe um público de cerca de 100 mil pessoas por noite. O terceiro acesso foi pensado para permitir melhor fluxo de veículos. A informação foi dada ontem durante a coletiva para apresentação do plano operacional do festival, no auditório do CEU.

Nas edições anteriores, os carros só podiam entrar pela avenida Alberto Craveiro, próximo da Escola Municipal Odilon Gonzaga Braveza e em um ponto de acesso dividido com os pedestres. Agora, quem trafega pela avenida Silas Munguba e deseja acessar o festival poderá entrar na rua Corumbá, dobrar na rua Antônio Ferreira e chegar ao local da festa. A via que antes só comportava pedestres vai receber veículos após passar por um alargamento.

Também para facilitar a chegada e saída do público, todos os semáforos do entorno serão ajustados. Conforme André Luís, gerente de operações e fiscalizações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 200 agentes estarão disponíveis por dia durante o evento.

O número de vendedores ambulantes no entorno será limitado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Os agentes do órgão também ficarão responsáveis por verificar o ordenamento dos comerciantes, de modo que não atrapalhem o fluxo de pedestres e veículos.

Confira mapa dos acessos ao Festival Halleluya 2025

Mapa de acessos ao Festival Halleluya 2025 Crédito: Festival Halleluya

Segurança

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) terá contingente específico para o evento. Serão 117 policiais por dia, sendo 88 a pé, duas equipes e três patrulhas do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e duas trincas do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil (RPMont).

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) disponibilizará oito agentes, um coordenador de operações, um comandante de socorro e quatro viaturas de combate a incêndio e resgate. Um efetivo de 80 guardas municipais também trabalhará na segurança do evento.

Para combater um dos principais crimes ocorridos em grandes multidões, o furto de celulares, a Polícia Civil participará com um stand institucional no teatro do evento com o programa Meu Celular. Serão realizados cadastros de aparelhos no sistema e realizado Boletim de Ocorrência de celulares furtados.

Serviço



Festival Halleluya 2025

Quando: 23 a 27 de julho, a partir das 18 horas

Abertura de portões: quarta, quinta e sexta-feira a partir de 16 horas e espaço lounge a partir das 17 horas. Sábado e domingo a partir das 15 horas e espaço lounge a partir das 16 horas

Onde: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) - Av. Alberto Craveiro, 2222, Castelão - Fortaleza

Entrada: gratuita com doação de 1kg de alimento não perecível

Mais informações: site oficial



Com informações de Alice Barbosa/Especial para O POVO