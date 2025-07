Reforma da praça ao lado do Dragão do Mar deve ficar pronta em agosto, diz SOP

Foto: FÁBIO LIMA A Secult informa que as obras da Praça Almirante Saldanha não comprometem a continuidade da programação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

As obras de requalificação da praça Almirante Saldanha, também conhecido como praça da Alfândega ou praça do Dragão do Mar, por ficar ao lado do equipamento na Praia de Iracema, em Fortaleza, devem ser entregues em agosto, conforme a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Anunciada pelo Governo do Ceará no dia 11 de julho do ano passado, o empreendimento consiste na requalificação dos entornos do Centro Dragão do Mar, equipamento público estadual vinculado à Secretaria da Cultura (Secult), e coordenado em parceria com o Instituto Dragão do Mar.

O projeto visa reformar, revitalizar e urbanizar as estruturas presentes hoje no local, impulsionando assim o turismo e o desenvolvimento socioeconômico na capital, ao passo que permitirá a reorganização do comércio e do trânsito na área, além da instalação de um amplo espaço de lazer e convívio para a população cearense, de acordo com a SOP.

Realizada em parceria entre a SOP e a Secult, a reforma conta com quatro fases de execução, são elas:



cercamento da obra, demolição dos equipamentos existentes, recuperação estrutural dos equipamentos que irão continuar;



conformação e compactação da base (piso) e instalações elétricas, como postes e iluminação;



concretagem do novo piso;



instalação de novos equipamentos como bancos, lixeiras, luminárias e pinturas de meio fio.

O POVO apurou com funcionários que realizavam o serviço de drenagem e concretagem no espaço que a área interna da praça já está com essa etapa da obra 100% concluída. Os trabalhos nas ruas adjacentes ao logradouro devem ser entregues até o fim deste mês.

Segundo a SOP, a intervenção segue em estágio avançado, com mais da metade dos serviços concluídos. Estão sendo finalizadas a infraestrutura de iluminação, a pavimentação da praça em piso industrial, e a construção do portal de acesso norte, restando para a etapa final o alargamento das calçadas nos entornos, e os serviços de paisagismo e acessibilidade.

Em nota, a Secult informou que as obras não comprometem a continuidade da programação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. As atividades funcionam de terça a domingo, abrangendo música, teatro, exposições e ações de cidadania cultural. Destaques incluem shows, mostras, exibições de filmes, além de atividades lúdicas para crianças e sessões acessíveis no Planetário.

Os eventos são gratuitos ou com ingressos acessíveis e iniciativas como o Programa de Gratuidade para Comunidades Vizinhas, que conta com 417 pessoas cadastradas. Desde o início da obra, o Dragão do Mar tem intensificado ações para informar sobre os acessos alternativos, como uma nova entrada pela avenida Pessoa Anta, além da rua José Avelino e outros pontos estratégicos.

Sobre os acessos ao equipamento cultural, a Secult afirma que o projeto foi elaborado visando não obstruir a circulação do público pedestre, que pode ser feita pelas vias do entorno do complexo, como:

Avenida Leste Oeste, 81 – Próximo ao cruzamento das avenidas Monsenhor Tabosa e Dom Manuel, na região conhecida como “entrada dos museus”

– Próximo ao cruzamento das avenidas Monsenhor Tabosa e Dom Manuel, na região conhecida como “entrada dos museus” Avenida Pessoa Anta, 374 – Vizinho à Caixa Cultural Fortaleza

Confira imagens da reforma:

Confira imagens da reforma:

Estão sendo finalizadas a infraestrutura de iluminação, a pavimentação da praça em piso industrial, e a construção do portal de acesso norte Crédito: FABIO LIMA
A Secult informa que as obras da Praça Almirante Saldanha não comprometem a continuidade da programação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Crédito: FÁBIO LIMA

Comunidade aguarda conclusão das obras para voltar a vivenciar a praça



Há mais de quatro anos trabalhando em um ponto comercial localizado em frente à praça Almirante Saldanha, a profissional de serviços gerais Jucilane da Silva, 38, relembra que antes do início das obras o movimento na praça já tinha diminuído bastante, desde a pandemia de Covid-19.

Ela relata que, a partir do começo das intervenções no local, a região ficou “um pouco deserta, na redondeza todinha. Ninguém vê negócio de polícia tá passando direto aqui, eu não vejo. Mas, eu fico aqui no meu canto e com pouco tempo eu entro”, conta.

A ausência de outros comerciantes, visitantes e até mesmo a redução no número de excursões escolares para o equipamento cultural são algumas das mudanças que Jucilene observou.

As expectativas quanto ao retorno da vida cultural na região também estão altas para as amigas e donas de casa Minalva dos Santos, 58, e Rosana Santos, 65. Para elas, a entrega da obra finalizada deve valorizar ainda mais a cidade.

Crédito: FABIO LIMA

Rosana rememora a juventude ao contar sobre quando costumava frequentar a quadra poliesportiva da praça para jogar com os amigos. Mas ela fez questão de pontuar o que observou durante seu passeio matinal: as ruas parecem estar ficando mais estreitas no entorno da praça, por conta do alargamento das calçadas.

“Esse centro cultural é maravilhoso em termos de cultura para os jovens, para as pessoas que querem visitar e descobrir algo. O que tem no meu estado pode não ter no seu. Então, aqui fica tipo coração de mãe: sempre cabe mais um”, declara divertida.

E foi nesse coração de mãe que a psicóloga Raíssa Ribeiro, 33, resolveu encerrar seus passeios turísticos da terceira visita à capital cearense. Natural de Campo Grande (MS), ela confessa que mesmo sendo sua terceira vez na cidade, ainda não tinha conseguido visitar a praça, conhecida por sua efervescência artística e social.

A psicóloga lamenta ter encontrado o equipamento em obras durante sua visita. Apesar da frustração, ela conta que acha que o local ficará bonito, pelo que conseguiu observar.

Como turista, ela espera que, ao fim da requalificação, estejam instalados bancos e bebedouros para garantir o conforto de quem planeja conhecer o equipamento. “Aqui o clima é muito quente e a gente fica caminhando, acaba que, às vezes, a gente não traz uma garrafinha”, explica.