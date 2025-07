Cardápio alimentar da rede municipal será modificado e passa a oferecer pratinho

Foto: Samuel Setubal Secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar

O cardápio da rede pública municipal de ensino de Fortaleza será alterado. Conforme anúncio feito nessa terça-feira, 15, pelo prefeito Evandro Leitão (PT), a partir de agosto as escolas vão servir para alunos comidas como o tradicional pratinho. Professores e servidores também terão direito à alimentação escolar.

Segundo publicação, postada nas redes sociais do petista, além da iguaria cearense, que inclui arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa, também serão oferecidos: baião de dois com farofa de ovos e salada crua, cuscuz com carne, macarronada com frango e milho verde e frutas como sobremesa.

"As escolas da nossa rede contarão com novo cardápio, pensado com cuidado pelos nutricionistas da SME (Secretaria Municipal da Educação), priorizando alimentos naturais e que valorizam nossas tradições alimentares e ampliando o potencial nutritivo das refeições", destaca Evandro em publicação.

Conforme o titular da SME, Idilvan Alencar, a novidade do menu está no pratinho, no baião e na oferta de frutas como sobremesa. Ideia é que seja oferecido um tipo de refeição por dia. Só na quarta-feira é que deve haver a repetição de um dos pratos oferecidos no cardápio. No entanto, em setembro próximo os alunos da rede vão participar de uma votação para decidir qual alimentação será fixada nesse dia.

Outra mudança está no consumo dos pratos. Atualmente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), responsável pela refeição, é voltado exclusivamente para os estudantes. Contudo, a Prefeitura vai fazer um aporte complementar com recursos do Município para expandir o acesso a todo o corpo escolar.

Com isso, professores e servidores agora vão ter direito à merenda oferecida nas unidades de ensino, sem que o vale-alimentação deles seja alterado. "Tem muitas escolas que sequer têm lugar pra eles (trabalhadores) comprarem (comida). Não é toda escola que tem uma lanchonete perto", destaca Idilvan.

"(Mudança no cardápio) é muito importante, dialoga com a segurança alimentar de 250 mil crianças", pontua ainda o secretário, explicando que as refeições citadas englobam quase todo o ensino fundamental da rede. Para as crianças menores, das séries iniciais, outro tipo de alimentação deve ser ofertada.

Além dos alunos, passam a ser beneficiados 16 mil professores e servidores e 4 mil terceirizados. De acordo com Idilvan Alencar, para custear mudanças a Prefeitura deve investir 13 milhões por ano.

Nos próximos meses, outros anúncios devem ser realizados pela Prefeitura, envolvendo a rede municipal de educação. Segundo informou o titular da SME ao O POVO, entre eles está ações referentes a climatização das escolas, a premiações por desempenho e a área da educação inclusiva.

Novo cardápio:

Segunda-feira:

Baião de dois com farofa de ovos e salada crua;



Terça-feira:

Macarronada com frango e milho-verde, e de sobremesa fruta;



Quarta-feira:

Refeição repetida de um dos dias (aluno vão poder escolher a partir de setembro);



Quinta-feira:

Cuscuz com carne e legumes, e de sobremesa fruta;



Sexta-feira:

Pratinho, com arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa.