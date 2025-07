Fogo em restaurante na Praia de Iracema teria começado na churrasqueira

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Fogo começou nessa segunda-feira, 14, por volta das 21 horas

Informações preliminares apontam que o incêndio no restaurante Varanda Tropical II, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, na Praia de Iracema, em Fortaleza, teria começado na churrasqueira do estabelecimento na noite de segunda-feira passada, 14, por volta das 21 horas.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), durante a operação, uma vítima de 27 anos inalou grande quantidade de fumaça e apresentou dor de cabeça, tosse e dificuldade respiratória. Assim, os Bombeiros garantem que a segurança de clientes e funcionários foi feita.

O atendimento pré-hospitalar da mulher foi realizado por equipe do CBMCE, com estabilização clínica no local e encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro.

Danos materiais pós-incêndio em restaurante da Praia de Iracema

O empreendimento sofreu perda total do deck frontal, da churrasqueira, do teto e da fachada, além da destruição de uma televisão e diversos utensílios.

O fogo já havia se alastrado para outras áreas na chegada da guarnição. "Imediatamente foi realizada a montagem de linha direta de ataque para conter as chamas, seguida de operação de rescaldo", afirma em nota.

Aproximadamente 5.000 litros de água foram utilizados na ação. Não houve propagação do incêndio para edificações vizinhas.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.07.2025: Rescaldo do incêndio na churrascaria Varanda Tropical. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O transeunte Gabriel, que pediu para não ser totalmente identificado, deparou-se com as chamas ao correr para retirar a motocicleta da proximidade da pizzaria e churrascaria. Ele relata que viu o dono do comércio recolhendo móveis e demais itens com a ajuda de outras pessoas.

"O fogo subiu e se alastrou", relembra.

Ao O POVO, a administração do local preferiu se abster de entrevistas sobre a ocorrência.

Assista vídeos do incêndio em restaurante da Praia de Iracema