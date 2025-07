Instituto do Câncer começa atendimentos de radioterapia em unidade da Santa Casa

Foto: Divulgação O serviço de radioterapia da Santa Casa é gerida pelo ICC desde 2024

Com a oferta de 70 tratamentos diários, o Instituto do Câncer do Ceará, da Rede ICC Saúde, começou os atendimentos de radioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. O serviço é disponibilizado em unidade anexa à Unidade de Saúde Especializada São Vicente de Paulo, na Parangaba.

O novo formato de atendimentos é resultado de uma parceria da Santa Casa com a Rede ICC Saúde, que garante a integralidade do atendimento oncológico, com o atendimento realizado por uma equipe multidisciplinar.

Conforme o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Vladimir Spinelli, os encaminhamentos para o serviço de radioterapia começarão agora, mas reforçou que a Santa Casa ainda não está recebendo novos pacientes.

"Nós fizemos um convênio com o ICC para que ele fizesse a gestão do equipamento. Eles tem seis equipamentos e nós tínhamos um, então caso viesse a ter um problema com o maquinário para nós era mais difícil porque não tínhamos como mandar o paciente para outro lugar. Então buscamos essa parceria com o ICC e tem sido uma parceria tranquila", comentou o provedor.

Desde 2024, a gestão do serviço de Radioterapia da Santa Casa é gerida pelo Instituto do Câncer do Ceará. Ao O POVO, o diretor de estratégia da Rede ICC, Pedro Meneleu, detalhou que longo destes últimos meses, o ICC se dedicou em preparar a montagem do Acelerador Linear, maquinário que será usado nos tratamentos de radioterapia — o que aconteceu logo após a liberação do Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão responsável pela liberação do uso das máquinas.

"O maior benefício que os pacientes terão com esse acesso ao equipamento gerido pelo ICC é a garantia do tratamento integral e integrado. Então ao longo de todo o tratamento, o paciente terá assegurado todos os cuidados que ele precisar, desde a radioterapia, até os outros serviços que ele venha a precisar, já que trabalhamos com uma equipe multidisciplinar", detalha.

Meneleu diz ainda que a capacidade operacional de um acelerador linear é de 70 a 80 tratamentos diários, atingindo sua eficiência operacional plena. "A ideia é que toda a eficiência operacional seja transformada em cuidado e que o paciente tenha de fato um bom tratamento".

“Ao assumirmos o serviço na Santa Casa, reafirmamos nosso compromisso de oferecer tratamentos oncológicos de alta qualidade e integralidade para todos os pacientes, conectados a uma linha de cuidado que contempla tudo o que for necessário — do diagnóstico à cirurgia, quimioterapia e radioterapia com tecnologia avançada, proporcionando tratamentos mais precisos, com menos efeitos colaterais e maior qualidade de vida, especialmente para os que mais necessitam”, destaca o presidente da Rede ICC e cirurgião oncológico Dr. Sérgio Juaçaba.