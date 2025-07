MPCE denuncia homem por morte de enfermeira em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO CLARISSA era enfermeira no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O ex-namorado é suspeito do crime

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou nesta quinta-feira, 17, o técnico em gestão ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, de 26 anos, por matar sua então namorada, a enfermeira Clarissa Costa Gomes, de 31 anos. O caso foi registrado no dia 9 de julho passado na casa de Clarissa, localizada no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza.

A denúncia do MPCE narra que os dois namoravam há cerca de dois anos e que pessoas próximas ao casal já haviam notado que o relacionamento era abusivo e que Matheus era possessivo. Testemunhas disseram ter percebido, até mesmo, que Clarissa havia se tornado mais fechada e introvertida. "Recentemente, em junho de 2025, a vítima havia confidenciado a duas amigas que pretendia terminar o relacionamento com MATHEUS", escreveu na denúncia a promotora Márcia Lopes Pereira.

Horas antes do crime, Clarissa participou de uma reunião virtual, mas não ligou nem a câmera, nem o áudio, enviando apenas mensagens escritas. Por volta das 15 horas, a enfermeira chegou a enviar uma mensagem com os dizeres "SOS" a uma amiga, mas esta, em um primeiro momento, acreditou que a vítima estava referindo-se ao conteúdo da reunião. Por volta das 15h20min, vizinhos escutaram gritos em que Clarissa, chorando, pedia socorro. "Me solta, vai me matar", ela também disse. Os moradores, porém, não conseguiram identificar que se tratava, de fato, de Clarissa. Exame cadavérico apontou que Clarissa foi esfaqueada 34 vezes. O MPCE ainda descreveu que, por volta das 15h30min, Matheus trancou a casa e fugiu. Havia sangue no banheiro da casa, o que, para o órgão ministerial, denota que o denunciado tomou banho antes de deixar a residência. Após praticar o crime, Matheus se dirigiu ao condomínio onde morava, na Maraponga, onde foi preso. Ele chegou a entregar a chave da casa de Clarissa ao irmão, que foi devolvê-la, momento em que foi possível constatar a morte da vítima.

Matheus foi denunciado por feminicídio qualificado por uso de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda foi requerida indenização de R$ 40.500,00.