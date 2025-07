Chefe do CV no Pirambu vai a júri por morte de membro que queria sair da facção

Foto: Divulgação/SSPDS Carlos Mateus da Silva Alencar, de 30 anos, conhecido como o "Skidum", possui extensa ficha criminal

O chefe do Comando Vermelho (CV) na região do Pirambu, em Fortaleza, deve ir a júri popular após ser pronunciado pelo Poder Judiciário. Identificado como Carlos Mateus da Silva Alencar, o ‘Skidum’, que está foragido na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, é apontado como mandante da morte de um homem que queria sair da facção. O crime aconteceu em agosto de 2023.

O criminoso integra a lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) há anos. Além dele, mais três homens foram pronunciados, no dia 10 de julho deste ano, pelo crime. Foram identificados como: Francisco Caio Maia Da Silva, vulgo “Botinha”, Jonas Ferreira de Sousa, o “Chinês”, e Antônio Rodrigues de Lima, o “Cipó”.

A vítima, identificada como Arnold da Silva Queiroz, foi morta 12 dias depois de ter sido colocada em liberdade. O homem passou cinco anos preso por condenação com crime contra o patrimônio. Na época, ele havia manifestado a vontade de se retirar da facção criminosa CV, sendo esse o motivo da sua morte.

Conforme a decisão, a qual O POVO teve acesso, o assassinato do homem aconteceu no dia 8 de agosto de 2023, no bairro Carlito Pamplona. Na manhã daquele dia, Arnold tinha saído de casa para comprar frutas quando foi abordado pelos réus que chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima.

São apontados como executores da vítima Botinha e Chinês. Já Cipó foi responsável por fornecer o veículo utilizado pelos autores materiais do crime. No documento, Skidum é apontado como a pessoa que ordenou a execução do homem.

Segundo a decisão, entre os quatro pronunciados, o réu ‘Cipó’, foi impronunciado por ausência de provas quanto a sua participação no crime. Com isso, ele não deve ser julgado por populares no Tribunal do Júri. Ele foi posto em liberdade.

No dia 13 de março deste ano, o Ministério Público do Ceará (MPCE) ofereceu uma denúncia, no qual foi aceita pela Justiça duas semanas depois. O órgão aponta que a abordagem em grupo de pessoas mostra evidência clara de que os réus agiram visando dificultar e impossibilitar a defesa da vítima e que o crime foi cometido por motivo torpe. O julgamento sobre o crime ainda não teve data definida pela Justiça do Ceará.

Ficha criminal de “Skidum” tem pelo menos 48 mortes

Carlos Mateus da Silva Alencar, de 30 anos, conhecido como o “Skidum”, possui extensa ficha criminal. Criado nas ruas do Pirambu, sua ficha criminal soma 48 mortes atribuídas em processos e inquéritos, em atualização até janeiro deste ano.

Além dos homicídios, ele responde por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo, falsificação de documentos, associação criminosa, entre outros ilícitos.

O chefe da organização criminosa no Pirambu é um dos mais caçados pelos agentes dos dois estados. Ele foi criado nas ruas do bairro e, como O POVO revelou anteriormente, ele estaria há pelo menos três anos como “inquilino” dos cariocas.

Do Rio, o criminoso “decreta” regras e crimes em Fortaleza. O mais recente associado a ele está relacionado a uma tentativa de homicídio que ocasionou uma chacina na Barra do Ceará, em Fortaleza, em maio passado. O crime deixou quatro pessoas mortas a tiros e outras feridas.

A ordem para matar um homem que estava no local, conhecido como ‘Barata’, membro da facção rival Guardiões do Estado (GDE), teria partido do líder do CV no Pirambu. O suspeito possui diversos mandados de prisão em aberto. (Colaborou Cláudio Ribeiro)