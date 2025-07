Rotas da Infância vai facilitar acesso por bike em três escolas do Centro

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO PROJETO será implantado no Centro de Fortaleza

O entorno da Escola Municipal Alba Frota começou a receber melhorias a respeito da estrutura cicloviária na quinta-feira passada, 17, em Fortaleza. O impacto deve se refletir também nos colégios públicos Justiniano de Serpa e Clóvis Beviláqua, todos no Centro da Capital.

A previsão de entrega das obras é para o início do mês de outubro. A proposta faz parte do programa Rotas da Infância, da Prefeitura. O objetivo também é promover mais segurança para estudantes e pais que se deslocam a pé ou de bicicleta até as redes de ensino.

As ações contam com apoio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), esquema que desenvolve mudanças na infraestrutura cicloviária de cidades em todo o mundo.

Neste ano, Fortaleza é uma das cidades que recebe esses aportes. O mesmo panorama de mobilidade urbana conta ainda com outros países auxiliados pela Bici como: Colômbia, Itália, Moçambique, Nova Zelândia, Portugal e Quênia.

O programa é liderado pela primeira-dama Cristiane Leitão em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

O que será feito no programa Rotas da Infância, em Fortaleza?

Segundo a Prefeitura, as intervenções contarão com criação de rampas de acesso, ampliação dos passeios, diminuição das distâncias de travessia, instalação de infraestrutura de segurança cicloviária nas ciclofaixas já existentes, elevação e alargamento da ciclovia e implantação de travessias elevadas.

Além disso, haverá a construção de um caminho conectando a Escola Alba Frota à Cidade da Criança, que será reaberta no dia 27 de julho.

"Com a reabertura da Cidade da Criança e o fluxo intenso de pais e estudantes que se deslocam ao Alba Frota e às escolas vizinhas, é essencial termos um entorno seguro e bem equipado para que esses deslocamentos possam ser feitos sem intercorrências, não só para as escolas, mas para o lazer dessas crianças, proporcionando a elas uma maior conexão com a Cidade", afirma Lídia Lourinho, coordenadora especial da Cespi.

Ideia é ampliar estruturas cicloviárias para áreas semelhantes

De acordo com estudos desenvolvidos pelo Bici, 79,2% dos alunos do Alba Frota vivem em bairros próximos, ao exemplo do Centro, do José Bonifácio, do Joaquim Távora e da Aldeota. Quase 50% vivem a até 1 km de distância da Instituição, facilitando o deslocamento ciclístico. Conforme a Bici, 30% das pessoas (responsáveis e alunos) vão à escola de bicicleta.

"A ideia, após este projeto piloto, é que possamos estudar áreas semelhantes na cidade e desenvolver as ações de melhoria da estrutura cicloviária, criando espaços públicos mais seguros para crianças e jovens, além de estimular o uso da bicicleta", planeja a Prefeitura.



A Escola Alba Frota é uma das mais antigas do Município. Criada em 1938, teve o início das atividades no antigo Parque da Liberdade, atual Cidade da Criança, e foi transferida posteriormente para a avenida Dom Manuel.



"Bicicleta é ferramenta de saúde pública"

Segundo Gustavo Pinheiro, consultor de infraestrutura da Bici, Fortaleza investe no transporte cicloviário há mais de 10 anos, contando com a parceria deles desde 2023. Para Gustavo, o benefício do veículo é não gerar congestionamento pelo pouco espaço ocupado na rua, bem como mais segurança no trânsito.

Um levantamento de 2024 realizado pela AMC apontou estabilidade de mortes de ciclistas, na Capital.



"É uma ferramenta de inclusão social e de saúde pública. Muita gente fala que usa a bicicleta por questão de saúde", define.