Empresa diz que índice não representa totalidade do serviço

Procurada pelo O POVO, a Ambiental Ceará, empresa responsável pelo serviço de esgoto na área urbana de Juazeiro do Norte, informou que o índice apontado pelo ranking não representa em totalidade o serviço prestado no município, já que não considera o número de pessoas que optam por não ligar a casa à rede de esgoto.

Segundo a empresa, a rede de esgoto já instalada alcança 41,42% no município, mas só 22% já efetivaram a ligação. A Ambiental ainda prevê R$ 130 milhões em investimentos no saneamento da cidade até o fim de 2025, aumentando a cobertura da rede de esgoto para 46,3%.

Também está prevista a implementação de infraestrutura de esgoto em outros municípios do Estado, possibilitando que 100 mil imóveis tenham o serviço disponível, o equivalente a 235 mil cearenses beneficiados.

Também questionado, o Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia do Salgado (Sisar-BSA), atuante na zona rural de Juazeiro, não emitiu resposta.

Também questionada sobre o saneamento básico na cidade, a Prefeitura de Juazeiro do Norte reforçou que os serviços na cidade são prestados pela Cagece em áreas urbanas e Sisar na parte rural da cidade, e que os acompanha, em especial as obras que afetam vias públicas.

"A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e da Autarquia de Meio Ambiente (Amaju), acompanha e realiza o monitoramento dessas ações, principalmente no que diz respeito aos impactos nas vias públicas, licenciamento de obras, fiscalização de intervenções, além do diálogo constante com os prestadores sobre a ampliação e a qualidade dos serviços", disse a gestão, em nota.