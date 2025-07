Grafite: expressão e inspiração pelas cores

Parte da programação final do Festival Bora Fortaleza envolveu a transformação visual de estruturas na Praia da Leste. Luna Veloso, 23, estava entre os artistas convidados para grafitar parte das instalações da barraca Foi Sol.

"Inicialmente, o Dalest, que é o organizador daqui, me deu alguns temas que se relacionavam com a praia, com a barraca, que falavam sobre ancestralidade, o mar, floresta, racismo ambiental", contou, sobre o processo de criação de seu mural.

Atuante no grafite há sete anos e moradora do bairro Bonsucesso, Luna destacou que Fortaleza "tem muitas potências", as quais "vêm de lugares sem visibilidade".

"Falo de comunidades, periferias e nenhum incentivo, mesmo assim a gente está aí, pintando nas ruas. A gente não faz por amor. O grafite é me expressar através das cores, inspirar outras pessoas. A cultura de Fortaleza é imensa. Só vejo que faltam chances para crescer mesmo, sabe?".

Além da barraca, a escadaria que dá acesso à praia também foi pintada pelos artistas.