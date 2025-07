Segunda etapa das obras do ITA Ceará é autorizada e entrega deve ser feita em 2026

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,21.07.2025: Mec anuncia investimentos educação e obras do ITA Ceará. (Fotos: Fabio Lima)

O contrato que autoriza o início da segunda etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará foi assinado na manhã dessa segunda-feira, 21. A nova fase representa um investimento de R$ 104 milhões, parte do total de R$ 180,1 milhões destinados à implantação da unidade no Estado. A cerimônia de assinatura foi realizada na Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto, e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador do Ceará, Elmano de Freitas, representantes das Forças Armadas, entre outros.

LEIA MAIS | ITA no Ceará: diretor interino assume cargo em solenidade na Base Aérea de Fortaleza



O novo campus deve começar suas atividades acadêmicas em 2027. “A primeira etapa da obra, cuja ordem de serviço foi assinada há alguns meses, já está com cerca de 30% concluída. A previsão é que ela seja entregue em abril do próximo ano. Essa etapa inclui o alojamento dos alunos, blocos de salas de aula e laboratórios”, disse o Ministro da Educação, Camilo Santana.

Já a segunda etapa das obras do ITA Ceará tem previsão de conclusão até o segundo semestre de 2026. Nesta segunda etapa, será feita a recuperação de estruturas da antiga Base Aérea, os prédios administrativos, hotel de trânsito, rancho e grupo de saúde. Também serão executadas obras de infraestrutura das redes elétricas, hidrossanitárias, pavimentação e drenagem.

O governador Elmano de Freitas destacou a importância da iniciativa para a retenção de talentos no Estado. “Sabemos que 40% dos alunos que ingressam no ITA se preparam aqui, são do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba, do Pará. Muitos vêm ao Ceará para se preparar e depois seguir para São Paulo. Agora, eles poderão permanecer aqui”, afirmou.

O Tenente-Brigadeiro do Ar Valcy Araújo, chefe de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, também participou do evento e enfatizou a importância histórica e estratégica do Instituto.

“O ITA não é apenas uma instituição de ensino. É um símbolo nacional de excelência acadêmica e inovação tecnológica. Ao longo de mais de 70 anos de história, o ITA formou os engenheiros que projetaram a Embraer e os cientistas e pesquisadores que criaram soluções inovadoras para os desafios mais complexos da engenharia moderna.”



FORTALEZA-CE, BRASIL,21.07.2025: Obras do ITA Ceará. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,21.07.2025: Obras do ITA Ceará. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,21.07.2025: Obras do ITA Ceará. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano ainda destacou que o ITA deve firmar parcerias com instituições de ensino superior já existentes no Estado. “Essa estrutura estará integrada às universidades que já temos: a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Urca, a UVA, além do IFCE. Felizmente, temos no Ceará uma rede colaborativa forte entre nossas instituições”.

O ITA Ceará deve ofertar dois cursos inéditos: Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Dados e Sistemas. A primeira turma já começou os estudos em São José dos Campos (SP), sede atual do ITA, e a próxima também iniciará por lá, até que o ITA Ceará esteja pronto.

As inscrições para alunos ainda estão abertas, com 180 vagas no total. Destas, 144 são para ampla concorrência e 36, são destinadas a candidatos cotistas, autodeclarados negros.

Terreno do Acquario é oficialmente doado para construção do novo campus da UFC

Durante cerimônia do ITA na Base Aérea, também foi assinado o termo de cessão definitiva do terreno que abrigaria o Acquário Ceará, na Praia de Iracema, para a Universidade Federal do Ceará (UFC).

A área, antes pertencente à Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE), será destinada à construção de parte do novo Campus Iracema, que abrigará o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). O orçamento para a construção é de R$ 113,9 milhões.

LEIA MAIS | UFC abre inscrições para seleção de novos alunos das Casas de Cultura Estrangeira



“As obras do Campus começaram oficialmente no dia 15 de março. A licitação foi concluída em fevereiro, e em março iniciamos os trabalhos com duas empresas, uma de arquitetura e outra de engenharia. A primeira etapa, que corresponde aos projetos, está bem avançada”, informou o reitor da UFC, Custódio Almeida, também presente na cerimônia.

Até então, o terreno do Acquario pertencia à União, embora a estrutura parcialmente construída já tivesse sido doada à Universidade. Por isso, foi preciso um trâmite burocrático para a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) repassar definitivamente a posse para a UFC.

“A expectativa é que, já no próximo mês, o canteiro de obras esteja montado”, disse o reitor. O novo Campus tem prazo de conclusão para 2028, com 900 dias de execução, sendo 180 dias para o projeto executivo e 720 dias para execução dos serviços.

O projeto do Campus Iracema prevê o aproveitamento da estrutura já existente no local. “Graças à inteligência dos nossos arquitetos, vamos aproveitar 100% da estrutura já construída. O campus já está elevado, já está no terceiro pavimento,não está mais no térreo”, completou Custódio Almeida.

Atualmente, a UFC aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos para o repasse oficial de um imóvel que pertencia aos Correios, destinado a integrar o Campus Iracema.

A universidade também aguarda o desfecho de um processo judicial envolvendo o terreno do antigo Edifício São Pedro, que deverá abrigar o Instituto de Cultura e Arte (ICA), também vinculado ao novo campus.

“Havia [proprietários] inadimplentes que não pagaram por mais de 20 anos o que era devido. Essas pessoas entraram na Justiça — um direito de qualquer um — e o juiz de primeiro grau pediu uma reavaliação do processo, para verificar se todos os prazos legais foram respeitados. Já comprovamos que os prazos foram devidamente cumpridos. Agora está em trâmite judicial, mas temos expectativa de que a situação será resolvida em breve”, disse o superintendente da SPU no Ceará, Fábio Galvão.