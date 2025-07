Terreno do Acquario é doado para UFC

Durante cerimônia do ITA na Base Aérea, também foi assinado o termo de cessão definitiva do terreno que abrigaria o Acquário Ceará, na Praia de Iracema, para a Universidade Federal do Ceará (UFC).

A área, antes pertencente à Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE), será destinada à construção de parte do novo Campus Iracema, que abrigará o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). O orçamento para a construção é de R$ 113,9 milhões.

"As obras do Campus começaram oficialmente no dia 15 de março. A licitação foi concluída em fevereiro, e em março iniciamos os trabalhos com duas empresas, uma de arquitetura e outra de engenharia. A primeira etapa, que corresponde aos projetos, está bem avançada", informou o reitor da UFC, Custódio Almeida, também presente na cerimônia.

Até então, o terreno do Acquario pertencia à União, embora a estrutura parcialmente construída já tivesse sido doada à Universidade. Por isso, foi preciso um trâmite burocrático para a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) repassar definitivamente a posse para a UFC.

"A expectativa é que, já no próximo mês, o canteiro de obras esteja montado", disse o reitor. O novo Campus tem prazo de conclusão para 2028, com 900 dias de execução, sendo 180 dias para o projeto executivo e 720 dias para execução dos serviços.

O projeto do Campus Iracema prevê o aproveitamento da estrutura já existente no local. "Graças à inteligência dos nossos arquitetos, vamos aproveitar 100% da estrutura já construída. O campus já está elevado, já está no terceiro pavimento,não está mais no térreo", disse Custódio.