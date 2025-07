Halleluya 2025 será aberto hoje com missa

Foto: Reprodução/ Festival Halelluya Frei Gilson, Missionário Shalom, Davidson Silva e Morelzinho estão entre as atrações confirmadas

Fortaleza recebe, a partir de hoje, 23, a 27ª edição do Festival Halleluya, considerado o maior evento de música católica da América Latina. Com entrada gratuita, o festival ocorre até domingo, 27, na "Cidade da Paz", localizada no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no bairro Dias Macêdo.

Entre as atrações confirmadas estão padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Melo, frei Gilson, Suely Façanha e Adriana Arydes. Os portões serão abertos às 16 horas de quarta a sexta-feira. No sábado e no domingo, a abertura ocorre a partir das 15 horas. A missa de abertura — na quarta-feira — será celebrada às 18h30min pelo padre Antônio Furtado, seguida pelas apresentações musicais da noite.

Conhecido como "a festa que nunca acaba", o Halleluya reúne anualmente milhares de pessoas e oferece uma programação diversificada, com shows. A estrutura ainda conta com praças de alimentação, lounges, estacionamento, bazar solidário e uma área dedicada à campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea, em parceria com o Hemoce, reforçando o compromisso do festival com a solidariedade e a promoção da vida.

A grande novidade desta edição é o Espaço Clama, voltado especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O local contará com ambiente sensorial controlado, luzes suaves, abafadores de som, materiais lúdicos e equipe capacitada para garantir acolhimento e bem-estar desse público.

Neste ano, uma das principais melhorias na mobilidade é a ampliação da via de acesso localizada Rua Antônio Ferreira, situada próxima à avenida Silas Munguba. Anteriormente exclusiva para circulação de pedestres, a via está sendo adaptada para permitir o tráfego de veículos.

Para complementar, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) irá reforçar o transporte público com a ativação da linha especial 497 - Parangaba / Halleluya / Castelão, além de disponibilizar 20 ônibus extras, com quatro operando por noite. A frota regular de ônibus também será mantida: 1.416 veículos nos dias úteis, 973 aos sábados e 473 aos domingos.