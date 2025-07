Prefeitura de Fortaleza anuncia prêmio por desempenho e 2.130 vagas em creches e concurso para escolha de nova farda

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.07.2025:Prefito Evandro Leitão. O prefeito Evandro Leitão lança, nesta quarta-feira, 23/07, às 9h, na Academia do Professor, o programa Fortaleza Educa, com uma série de ações e intervenções que visam a melhoria contínua na qualidade da educação pública municipal, seja em estrutura, indicadores ou na valorização. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

A partir de 2026, os professores de escolas da rede municipal de ensino da Capital que apresentem os melhores desempenhos, independente da disciplina e da série que lecionam, receberão cerca de R$ 5 mil de premiação. Esse valor, anunciado na manhã desta quarta-feira, 23, pela Prefeitura de Fortaleza, na reformulação do Prêmio Escola com Excelência em Desempenho (Pemed), também será pago aos docentes substitutos, ao núcleo gestor e aos assistentes administrativos da unidade de ensino vencedora.

A confirmação da premiação para as escolas foi feita pelo prefeito Evandro Leitão, durante o lançamento do programa Fortaleza Educa, na Academia do Professor, no Centro. O objetivo, segundo ele, é estimular a conquista de melhores resultados nos índices educacionais e valorizar os profissionais do setor. O investimento do Pemed 2026 salta de R$ 3,5 milhões para R$ 10 milhões, segundo a gestão.

Na solenidade, o prefeito também anunciou concurso para a criação dos novos fardamentos da rede municipal de ensino para o ano que vem, a abertura de mais 2.130 vagas de creches até agosto e a meta de climatizar todas as escolas municipais até 2028. Em agosto, 71 unidades deverão ter salas de aula climatizadas, segundo a Prefeitura. O número amplia para 30% o número de salas de aulas climatizadas e para 100% das salas de professores.

Ainda sobre o Pemed, serão 70 escolas premiadas ao todo, sendo 50 do Ensino Fundamental e 20 do Ensino Infantil. Os critérios de avaliação incluem a equidade nas médias das notas gerais, além dos resultados obtidos no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece).

“A premiação atual é de R$ 3 milhões e havia um dinheiro para a escola, R$ 5.000, R$ 10.000, aí eles compravam um ar-condicionado que custava o prêmio todinho, às vezes. Então, nós estamos dando o ar-condicionado; saímos de R$ 3 milhões para R$ 10 milhões (total da premiação) e estamos dando R$ 5 mil para cada professor (a partir do desempenho avaliado)”, explicou o secretário da municipal da Educação, Idilvan Alencar, que classificou ainda a nova premiação como sendo “inédita nas capitais brasileiras”.

Prefeito Evandro Leitão durante o anúncio do projeto Fortaleza Educa. Entre as ações, abertura de mais vagas em creches a partir de agosto Crédito: DANIEL GALBER/ ESPECIAL PARA O POVO

A Prefeitura anunciou ainda a inauguração de três novos Centros de Educação Infantil (CEI) e uma Escola Areninha para agosto, totalizando 360 novas vagas.

Confira as datas de inauguração das CEI:

Escola Areninha Sargento Hermínio: 1º de agosto

1º de agosto CEI Parangaba: 13 de agosto

13 de agosto CEI Jangurussu: 21 de agosto

21 de agosto CEI Conjunto Ceará: 28 e agosto

Para o segundo semestre letivo de 2025, foram anunciadas 20 novas creches conveniadas pelo edital da Secretaria Municipal de Educação (SME), ampliando a rede para 132 unidades. Segundo a pasta, a previsão é de 1.760 novas vagas a partir desses convênios.

De acordo com Evandro, até o fim do ano que vem, outros 22 CEI devem ser entregues. Desses, dez serão construídos em parceria com o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), totalizando 1.500 vagas; e outros 12 em parceria com o Governo do Estado, com 1.800 vagas.

Conforme o Registro Único das vagas em creches, atualmente 5.723 crianças aguardam na fila de espera, conforme a SME.

Concurso para novo fardamento terá voto popular e dará viagem a São Paulo

O concurso para escolha das novas fardas dos estudantes da rede municipal, anunciado pela Prefeitura de Fortaleza, terá voto popular e será formado por uma banca de alunos. Segundo o prefeito Evandro Leitão, a decisão do novo figurino deve ser anunciada até o fim de agosto.

As equipes do concurso devem ser formadas por quatro alunos e um professor. Além disso, cada grupo deve escolher um dos fardamentos para criar. Ao todo, serão quatro novos modelos: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Educação Física.

A avaliação será realizada em duas etapas: votação de comissão e voto popular; além de um desfile com votação ao vivo, no Centro de Eventos do Ceará. Os vencedores serão premiados com uma viagem para São Paulo.

No início do segundo semestre, serão entregues 77 mil kits de fardamento aos alunos novatos da rede pública municipal.

Novo cardápio será servido também aos profissionais da escola

O novo cardápio escolar dos alunos da rede de ensino de Fortaleza, modificado para ter mais proteína e a presença de frutas na sobremesa, e com a inclusão do pratinho em um dos dias da semana, também foi confirmado. A grande novidade, porém, foi que a alimentação passará a contemplar todos os profissionais da escola. A novidade animou a pedagoga Keith Sintra, de 57 anos, que destacou como sendo a primeira vez que todos os servidores terão direito a esse serviço.

“Pela primeira vez a gente vai ter uma alimentação onde todo o chão da escola pode se servir. O porteiro, os serviços-gerais, o professor, o gestor, o coordenador, não tem nenhuma diferença. Isso, sem dúvida, é muito importante para que o nosso professor se sinta presente, se sinta mais adequado e com mais tempo para ele descansar. Ele tem 2 horas, que ele tem que se deslocar para ir almoçar e voltar. Agora ele pode almoçar na própria escola. Isso é fantástico”, ressalta.

Confira o novo cardápio das escolas municipais

Segunda-feira: baião de dois com salada de ovos e farofa crua + fruta de sobremesa

baião de dois com salada de ovos e farofa crua + fruta de sobremesa Terça-feira: macarronada com frango e milho verde + fruta de sobremesa

macarronada com frango e milho verde + fruta de sobremesa Quarta-feira: refeição repetida via votação dos alunos + fruta de sobremesa

refeição repetida via votação dos alunos + fruta de sobremesa Quinta-feira: cuscuz com carne e legumes + fruta de sobremesa

cuscuz com carne e legumes + fruta de sobremesa Sexta-feira: pratinho (arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa) + fruta de sobremesa

Pedagoga e professora de Português e Inglês, Andréa Sabino, 44, avalia o anúncio do novo cardápio como sendo revolucionário. “Eu, como professora, já dei aula há mais de 20 anos e lembro como a merenda era tão simples, né? Hoje em dia, gente, nós temos um cardápio revolucionário. Então, para mim, a melhor medida do pacote foi essa da alimentação escolar para todos”, pontua.