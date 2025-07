Biblioteca comunitária na Serrinha busca doações para nova sede

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-07-2025: Biblioteca Comunitária Viva A Palavra, no bairro Passaré. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Próxima às margens da Lagoa da Taperaoba e despercebida aos olhares dos moradores, a biblioteca comunitária Viva a Palavra, situada no bairro Serrinha, em Fortaleza, busca doações para a compra de uma residência. O local será utilizado para sediar a biblioteca e o coletivo de mesmo nome, e comportar mais crianças acolhidas no espaço.

O foco atual do coletivo é arrecadar dinheiro para comprar uma casa própria e sediar a biblioteca junto do coletivo. A meta é de R$ 220 mil. Até o momento, o projeto conseguiu angariar cerca de R$ 20 mil.

Além das rodas de conversa e contação de histórias, a iniciativa também realiza atividades como apresentações musicais, exibição de filmes, pintura, receitas culinárias, instrumentação musical e outros. O espaço acolhe cerca de 17 crianças.

Espaço foi criado para acolher crianças de comunidade

A biblioteca surgiu com o intuito de acolher e oferecer um espaço cultural às crianças e jovens do bairro. A iniciativa nasceu em 2016, dois anos depois da criação do Coletivo Viva a Palavra.

O espaço foi se criando aos poucos, após vários movimentos — como sarau e eventos de hip-hop, atraírem várias crianças do bairro. Além das atividades realizadas pela biblioteca, o coletivo possui projetos como o “Cursinho Popular”, que ajuda jovens nos estudos para ingressar na faculdade; e o “Línguas na Comunidade”, que ensina linguagens como inglês e espanhol.

“Tinha essa necessidade de fazer uma biblioteca e ações também voltadas para mais crianças”, conta Jéssica Lourença, pedagoga e mediadora de leitura do espaço.

A mediadora de leitura conta que foi criado um perfil no Instagram para divulgar o espaço e reproduzir ideias inspiradas em bibliotecas comunitárias de outros bairros.

“Cada periferia tem sua realidade. Aqui as famílias precisam de reforço escolar. O tipo de história que se conta aqui, não é a mesma que se conta em uma biblioteca do Curió (...) Tudo foi se encaixando e acontecendo bem devagar, mas sempre tendo apoio dos vizinhos”, conta Jéssica.

Na foto, o mediador de leitura, militante e rapper Diego Martins Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, Erivanda Nunes Batista, mãe da Lúcia Evelyn Nunes, de 3 anos Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, Daniele Vasconcelos, mediadora de leitura e professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PosLa), da Universidade Estadual do Ceará (Uece) Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, Jéssica Lourença, pedagoga e mediadora de leitura da biblioteca Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, Nayane Nascimento, estudante de Ciências Sociais (Uece) e mediadora de leitura da biblioteca Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, Mariana Tatiana, estudante de Geografia na Uece e mediadora de leitura Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, Paulo Victor, estudante de Letras - Português na Uece e mediador de leitura da biblioteca Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, João de La Salle Araujo Pontes, estudante de Geografia na Uece e mediador de leitura Crédito: FERNANDA BARROS A pequena Lúcia Evelyn Nunes Valentin, de 3 anos, vem todos os dias à biblioteca e participa das atividades Crédito: FERNANDA BARROS

Militante, rapper e um dos gestores da biblioteca, Diego Martins conta que, ao visitar projetos de leitura colocados em praças, não via esses espaços serem utilizados pelas pessoas.

“Foi aí que a gente viu que precisava de um espaço onde a gente dialogasse com a nossa nossa juventude, com as crianças do bairro. E ainda mais partindo de nós mesmos como comunidade. A gente vai poder fazer uma transformação bem melhor e mais eficaz, por conhecer e residir no território", afirma.

“Eu trouxe um gelágua da minha casa, para a criançada não ter que tomar água quente. Trouxe jogos, pra gente conseguir minimamente colocar o projeto para andar”, relata.

Segundo Diego, a alimentação que o projeto oferece às crianças no horário da merenda é um “atrativo”: “Muitas vezes não tem esse alimento em casa. A gente trabalha muito no contraturno escolar. E sempre reforçamos a importância de estar indo à escola e fazendo suas atividades.”

A professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Daniele Vasconcelos, ressalta a importância do novo espaço cultural.

“Nós temos a consciência de que os bairros de Fortaleza que possuem pelo menos um equipamento cultural e educacional, o índice de violência é menor com juventudes", anlisa. "Então nós precisamos sim do apoio de toda a sociedade, dos diferentes setores, para que possamos alcançar essa meta da aquisição de um novo equipamento".



Para dona Erivanda Nunes Batista, mãe da pequena Lúcia Evelyn Nunes Valentin, de 3 anos, a criação do espaço no bairro reflete em acolhimento para crianças da comunidade. "Até a mim mesmo que sou vizinha e que tenho uma criança que só quer tá aqui. Então é muito interessante esse projeto seguir em frente para ajudar a comunidade", afirma.

"Elas [crianças] têm esse espaço para aprender a ler e escrever. Tem brincadeiras, trazem filmes e contam histórias. Isso é muito bom, porque o tempo que eles [crianças] eram pra estar na rua, eles estão acolhidos aqui com os meninos", finaliza.



Como realizar uma doação

Quem estiver interessado em ajudar o coletivo e a compra do novo espaço da biblioteca, pode contribuir com doações monetárias e de livros. Confira abaixo as formas de ajudar:

Doação monetária : a chave Pix para doar é espacodeesperanca@gmail.com (e-mail), no nome de Juliana da Silva Alves - Itáu Unibanco S.A.



: a chave Pix para doar é espacodeesperanca@gmail.com (e-mail), no nome de Juliana da Silva Alves - Itáu Unibanco S.A. Doação física: o interessado em doar livros e outros materiais pode entrar em contato via Instagram e marcar um dia para fazer uma visita presencial.

Serviço

“Uma casa nova para a Biblioteca Viva a Palavra”

Quando: 26/7, às 15 horas

Onde: Rua Benjamin Franklin, 596, Serrinha. Fortaleza (CE)

Gratuito