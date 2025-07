Criança de 7 anos morre após ser baleada em ação criminosa na Barra do Ceará

Foto: Divulgação/PMCE Imagem meramente ilustrativa. Uma criança e um homem foram baleados na noite dessa quinta-feira, 24, na Barra do Ceará

Uma criança de sete anos de idade morreu após ser baleada em uma ação criminosa na noite dessa quinta-feira, 24, em uma rua no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A vítima, ainda não identificada, chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã desta sexta-feira, 25.

Um homem também foi atingido pelos disparos de arma de fogo. O POVO apurou que ele seria o alvo dos suspeitos do crime. Ainda não há informações do estado de saúde dele. A criança era criada pela avó no Interior e teria vindo passar as férias com a mãe, que vivia na Capital com o suposto alvo dos disparos.

Conforme informações apuradas com uma fonte local, essa seria a terceira tentativa de homicídio contra o homem alvo da ação criminosa. Em um dos casos, a mãe da criança teria se escondido com a filha no interior da igreja de São Pedro, que fica na região do Morro Santiago para escapar do crime.

No local da ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar no crime. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que a investigação está a cargo da 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (8ª DHPP) unidade da PC-CE, para capturar os suspeitos do crime. A ocorrência segue em andamento. (Colaboraram Jessika Sisnando e Cláudio Ribeiro)