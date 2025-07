Ladrões invadem apartamento e levam R$ 137 mil e R$ 10 milhões em joias em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO APARTAMENTO residencial se localiza na avenida Bezerra de Menezes

Três homens assaltaram um apartamento residencial na avenida Bezerra de Menezes, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, e levaram R$ 137 mil em espécie e cerca de R$ 10 milhões em joias. O crime aconteceu por volta das 3 horas desta sexta-feira, 25. Um quarto suspeito é apontado por auxiliar na fuga dos criminosos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois dos suspeitos saem com três malas aparentemente com o dinheiro e os materiais subtraídos dentro. A vítima do crime seria um idoso de 78 anos, que seria um negociador no ramo joalheiro.

O POVO apurou que, os criminosos renderam a vítima e, em seguida, prenderam o homem com algemas e colocaram uma mordaça com lençóis.

Dos três, apenas dois estariam utilizando balaclava. Além do dinheiro e das joias, os suspeitos também levaram documentos pessoais, carteira e aparelho celular.

Conforme informações de fonte policial, durante a ação, um dos criminosos teria se comunicado com um quarto suspeito utilizando celular para falar com ele. Ele teria dado o apoio ao crime, permanecendo em um veículo do lado de fora do prédio residencial aguardando os demais suspeitos para a fuga.

Suspeitos já haviam tentado assaltar vítima

Dias antes do crime, os suspeitos já haviam tentado assaltar a vítima. O homem de 78 anos informou aos policiais que os mesmos criminosos tentaram invadir o condomínio após render o vigia da portaria, que gritou por socorro. Após isso, os suspeitos fugiram.

A apuração revelou ainda que os indivíduos perguntaram diretamente ao vigia sobre a localização da vítima, o que levantou suspeitas que havia uma tentativa de invasão direta ao apartamento daquele morador.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, a vítima conseguiu reconhecer um dos autores do crime que, à época, estava sem balaclava, o que facilitou a identificação. O morador chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas, até a nova tentativa do crime, não houve avanço nas investigações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, ao O POVO, em nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso de roubo por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). A unidade realiza diligências com o intuito de identificar e capturar envolvidos na ação criminosa.

