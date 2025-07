Média de acidentes fica no mesmo patamar

Segundo dados do Detran, no primeiro semestre de 2025 foram registrados 6.576 acidentes de trânsito em vias municipais e em rodovias estaduais e federais do Ceará. O número é semelhante ao do mesmo período de 2024 (6.529). A diferença é de apenas 47 casos — uma variação de 0,72%. Considerando apenas as rodovias estaduais, o número de sinistros caiu de 1.734 no primeiro semestre de 2024 para 1.320 em 2025. Dessa forma, houve uma redução de 414 ocorrências entre os semestres, o que representa queda de aproximadamente 24%.

Jorge Trindade, do Detran-CE, explica que os principais fatores que levam à ocorrência de sinistros é o excesso de velocidade. Em seguida, vem a alcoolemia e o uso do celular ao volante. "Muitas vezes, o excesso de velocidade está associado ao consumo de álcool. Isso porque o álcool altera o comportamento do condutor, deixando-o mais confiante, mais eufórico, e isso leva a uma subestimação dos limites de velocidade e da sinalização", explica.

Nas BRs, foram registrados 41 sinistros no primeiro semestre de 2025, contra 47 no mesmo período de 2024. Ao longo de todo o ano passado, o total chegou a 90 acidentes. "São comuns casos como entrada desatenta em vias principais, freadas inesperadas e falhas ao manter distância segura", comenta o PRF Ítalo Lima.