Ceará lidera ranking de inscrições de estudantes da rede pública no Enem 2025

Foto: FERNANDA BARROS Ceará lidera a inscrição de estudantes da rede pública no Enem 2025

O Ceará lidera, em 2025, o ranking de participação de estudantes concluintes da rede pública de ensino no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com um índice de 96,87% de adesão, totalizando 104.250 inscrições confirmadas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

Na sequência do índice cearense aparecem os estados de Alagoas, com 92,84% de adesão entre os concluintes da rede pública; e Goiás, com 91,49% de concluintes da rede pública inscritos.



Mobilização da rede pública e iniciativas de apoio



A secretária da Educação do Ceará, Eliana Estrela, atribuiu o desempenho ao esforço coletivo das escolas e ao compromisso dos profissionais da rede. “Essa conquista mostra o trabalho incansável de toda a nossa rede. O Enem é uma porta aberta para o futuro”, destacou, ressaltando o apoio dado aos estudantes em todas as etapas do processo.



Já o secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos, Helder Nogueira, apontou que a participação decorre de iniciativas de mobilização — como os programas “Enem Chego Junto, Chego Bem”, o “Enem Vou Dois Dias” e o “Circuito Sou Mais Terceirão” — que envolvem documentação, isenção da taxa, orientação pedagógica, provas simuladas e acompanhamento até os dias de provas. Estudantes são mobilizados desde a obtenção de documentos até o dia do exame, com ações como motivação, aulas, transporte e apoio nos locais de prova.



Dados do MEC apontam que foram confirmadas mais de 4,8 milhões de inscrições no Enem 2025, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024. Entre os inscritos brasileiros, 98.558 optaram por utilizar a prova como certificação do Ensino Médio ou proficiência parcial, um recurso retomado pelo exame neste ano.

O modelo de pré-inscrição automática, adotado em 2025, incentivou a participação de concluintes da rede pública. A maioria dessas inscrições foram confirmadas manualmente pelos estudantes, o que ajudou a elevar a adesão.



