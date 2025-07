Dupla é presa por roubo de R$ 10 milhões em joias em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Criminosos levaram dinheiro e joias dentro de malas

Foram presos em flagrante dois homens de 23 anos envolvidos no roubo de R$ 137 mil em espécie e R$ 10 milhões em joias de um apartamento no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. As prisões ocorreram em Messejana e na localidade de Tapera, em Aquiraz, na noite da última sexta-feira, 25.

De acordo com informações da Polícia Civil do Ceará, foram apreendidos com os homens uma pistola, uma submetralhadora, joias, máquina de contar dinheiro, eletrônicos e um veículo de luxo.

O crime ocorreu durante a madrugada, no condomínio. Por imagens de câmeras de segurança é possível ver dois suspeitos saindo com três malas. Dentro delas estariam o dinheiro e as joias. No entanto, três homens participaram do crime e, durante a ação, se comunicaram com outra pessoa por telefone.

A vítima seria um idoso de 78 anos, que seria um negociador no ramo joalheiro. O POVO apurou que os criminosos renderam o comerciante e o prenderam com algemas e uma mordaça com lençóis.

Além do dinheiro e das joias, os suspeitos levaram documentos pessoais, carteira e aparelho celular. O mesmo grupo já tinha tentado assaltar a vítima, quando redenram o vigia do condomínio.

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos, com apoio do Departamento de Inteligência, atuaram na busca dos suspeitos.

Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa armada. A Polícia Civil segue investigando a participação de mais pessoas.