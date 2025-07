Temporada alta de turismo aquece comércio local

Na areia, o Posto 2 do Corpo de Bombeiros é um dos que realiza serviço de salva-vidas na Praia do Futuro.

Conforme o subtenente Abreu Neto, que atuava no local na manhã deste domingo, 27, apesar do mar tranquilo, há um alerta para os "valões" na região, buracos submersos que podem surpreender banhistas.

Definidos como depressões no terreno da areia, causadas por influência das correntes marítimas, os valões constituem perigo devido à sua profundidade e dificuldade de saída.

Para o tenente, o mar de ontem estava levemente agitado, com a presença de ondas lateralizadas que geram uma corrente de retorno que joga para esse tipo de buraco.

"Nesse caso, colocamos duas placas de alerta, uma no começo e outra no fim do valão. Além disso, nas abordagens preventivas, recomendamos sempre tomar banho onde há ondas, porque a ausência delas pode indicar buracos fundos ou correntes de retorno", afirma.

Com o aumento do número de frequentadores devido ao período de férias, os cuidados redobram. Segundo Neto, anualmente, o índice de afogamentos aumenta em torno de 50% a 70% no período, sobretudo no mês de julho.

Apesar de as maiores ocorrências acontecerem na região do Caça e Pesca, o bombeiro reforça as orientações que vêm sendo repassadas ao longo dos doze postos da Praia do Futuro.

"Nesse período do ano, o perigo está quando os pais deixam as crianças sozinhas, que, com o avanço da maré, são pegas de surpresa. Além da orientação, recomendamos sempre permanecer próximo a um dos postos de salva-vidas, que têm maior alcance de vigilância", explica Neto.