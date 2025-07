Turistas e fortalezenses lotam Praia do Futuro na despedida das férias

Foto: FÁBIO LIMA MAR em Fortaleza é o diferencial de férias para turistas e moradores locais

Ensolarada, e com os doze pontos propícios para banho, as condições da Praia do Futuro eram convidativas para aqueles que desejavam aproveitar o final das férias, ontem.

A ocasião atraiu tanto moradores quanto turistas, que desfrutaram do dia praticando esportes na areia, relaxando à sombra das barracas de praia e, para aqueles que vivem do comércio, intensificando as vendas com o fim do mês de julho.

Posando para fotos ao lado do mar, o contador João Batista, pela terceira vez, deixou o estado de Goiás para curtir o final das férias na capital cearense.

Desta vez, diferente das outras, veio acompanhado. Na barraca, um grupo de 40 pessoas lhe aguarda, aproveitando o ambiente praiano para confraternizar em família.

"O diferencial de Fortaleza é essa praia. A gente gosta do ambiente, do pessoal que é muito receptivo, da comida que é boa e da infraestrutura que tem. Eu adoro a cidade e, dessa vez, quis trazer 40 pessoas da nossa família, que é muito unida. Tem desde pequenininho até vovó, e sinto que aqui tem lugar para todos", declara João Batista, turista de Goiás.

Quem partilha do objetivo de reunir os entes é Mikaelly Lima, de 31 anos. Ao lado da irmã, da namorada, do filho e da sobrinha, ela improvisa a estrutura de uma tenda na areia, enquanto as duas crianças ensaiam ligar a caixinha de som.

Com o objetivo de ficar perto do mar e ter uma certa privacidade, o grupo criou o costume de ir à praia montar sua própria barraca.

"Geralmente vamos para a Beira-Mar para jogar vôlei, mas, para variar, quisemos vir para a Praia do Futuro hoje. Além de economizar com as barracas, gostamos de ficar bem perto do mar, reunidos. Há anos trazemos barracas, mas essa é nova e estamos inaugurando hoje", relata Mikaelly.

Aos 61 anos, com um sorriso receptivo, Maria das Graças enfileira manequins de roupa na sua barraca, localizada no calçadão da Avenida Clóvis Arrais Maia.

Com mais de 20 anos de vivência na Praia do Futuro, e 9 anos estabelecida no mesmo ponto, a cearense vende saídas de banho, bolsas e acessórios praianos, em que parte é de revenda e parte de confecção própria.

"Há mais de 20 anos trabalho nesse ramo, e faço a maioria do que está exposto aqui. Sobre vendas, não temos o que reclamar. A Praia do Futuro nunca morre, não tem um dia no ano em que ela deixe de receber turistas", conta.

Apesar de os acessórios praianos gerarem encantamento em quem é de fora, Maria afirma que muitos daqueles que sustentam suas vendas ainda são moradores de Fortaleza que frequentam a praia.

"A maioria da clientela é de fora, muitos paulistas. Mas vejo que o fortalezense também compra muito aqui, ele tem um carinho e dá um certo valor ao que é feito e tem a nossa cara", pontua a comerciante Maria das Graças.

Não por coincidência, a forte movimentação na Praia do Futuro teria relação com enventos que ocorreram no fim de semana em Fortaleza. Caso do Fortal, que ocupou as dunas na vizinhança do Parque Estadual do Cocó. E, além do carnaval fora de época, o encontro católico Halleluya realizado no bairro Dias Macêdo, no Condomínio Espiritual Uirapuru.