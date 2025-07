Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Montese, será reinaugurada em agosto, diz Cegor

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Montese, em Fortaleza, será reinaugurada no próximo mês. O monumento retorna à Padre Elvis Marcelino cerca de dez meses após o desabamento da antiga estátua, ocorrido em outubro de 2024.

A informação foi confirmada pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (Cegor) nessa segunda-feira, 28, após a instalação da nova imagem no mesmo local da antiga estátua. Assim como a anterior, a nova peça é feita de fibra, mas conta com reforço na estrutura interna de ferro, alvenaria e concreto, para obter maior resistência.

Confeccionada em ateliê artístico do município de Juazeiro do Norte, distante 527 quilômetros de Fortaleza, o monumento é dois metros menor do que o anterior, a fim de garantir maior estabilidade. A firmeza da imagem era um problema fortemente reclamado por moradores da região, que à época do desabamento, relataram ao O POVO que a estátua costumava “balançar” durante períodos de grandes ventanias.

Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Junior Bras,36 artista plástico, Cícero Ricardo, 45 artista plástico, Kartegeanes Alencar, 43 artista plástico. Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O retorno da imagem tem sido comemorado pelos fiéis, que mesmo antes da inauguração, já voltam a utilizar o local para homenagens e agradecimentos à Nossa Senhora de Nazaré.

“A gente já vê que todo mundo que passa aqui já faz sua oração. Quem está indo para o trabalho. Eu que fico 4 horas da manhã rezando ali, vejo as pessoas que se baixam, se ajoelham, pedem proteção para o trabalho. Ela não estava aqui, mas agora graças a Deus que ela veio”, conta Socorro Santos, 64, moradora do entorno da praça.

A imagem também deve voltar a ser ponto fixo de eventos da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré, situada em frente à ´raça Elvis Marcelino. Entre as ações previstas está a realização de grupos de oração aos pés da santa, a fim de alcançar a população que circula pelo logradouro.

“A gente tem uma iniciativa que é o ‘Terço nas Praças’, que a gente pretende começar também aqui para valorizar esse gesto da administração municipal em relação à nossa comunidade paroquial”, conta o padre Paulo Rocha, pároco da igreja matriz do bairro.

Praça Elvis Marcelino também passará por reforma

Além da estátua, a praça Padre Elvis Marcelino também será reformada até agosto. A intervenção contará com manutenção dos pisos e pintura dos mobiliários urbanos, com previsão de entrega junto à imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

A obra foi autorizada por ordem de serviço assinada em 10 de abril, com prazo de conclusão previsto em 120 dias. De acordo com a Segor, a praça não será interditada, já que tanto a revitalização da praça quanto a instalação do monumento não oferecem risco aos transeuntes.

Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Praça Padre Elvis Marcelino, onde fica a estátua de Nossa Senhora de Nazaré, também passará por reforma Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Praça Padre Elvis Marcelino, onde fica a estátua de Nossa Senhora de Nazaré, também passará por reforma Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

De acordo com a Prefeitura, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é o terceiro monumento católico a passar por revitalização este ano. O primeiro deles foi a estátua de Nossa senhora de Fátima, na avenida 13 de maio, reinaugurada no mês de maio passado.

Além dessas duas, a gestão também afirma estar executando melhorias na estátua do santuário de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade, localiza no bairro Vila Velha.

“A atual gestão tem atuado de forma sistemática na conservação de imagens religiosas instaladas em espaços públicos da cidade. As intervenções são realizadas conforme a necessidade identificada e precedidas por estudos de viabilidade técnica, com foco na preservação do patrimônio cultural e religioso”, pontuou a Cegor, em nota.