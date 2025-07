Criança de 10 anos morre ao cair de prédio na Aldeota, em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS PRÉDIO é localizado na rua Osvaldo Cruz

Um menino de 10 anos, identificado até o momento apenas como Cauã, morreu na tarde desta ontem, 29, após cair do quarto andar de um prédio localizado na rua Osvaldo Cruz, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Ainda não se sabe quais teriam sido as circunstâncias da queda. A Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada e realizou levantamentos no local. Um inquérito policial deve ser instaurado para apurar o caso.

O POVO esteve no local acompanhando os trabalhos dos peritos forenses. Do lado de fora, foi possível observar que a tela de segurança da janela do apartamento aparentava ter uma falha no lado direito.

Já no lado esquerdo, a tela aparentava estar mais firme. Durante a perícia, os profissionais cortaram uma parte da rede de proteção. O rabecão da Pefoce saiu do local da ocorrência às 16h41min, acompanhado das viaturas da Polícia Civil.

"Ele era uma criança super ativa", conta morador de prédio

Trabalhadores e moradores do entorno estavam amontoados ao redor da região, observando o ocorrido. Alguns motoristas passavam e paravam em frente ao prédio para entender a situação.

A consultora gastronômica Maria Sousa, que trabalha no restaurante Balcone, que fica localizado em frente ao condomínio, relata que no momento do incidente não conseguiu ouvir nenhum grito.

“De repente chegou uma viatura com a sirene ligada. De repente chegou outra e a gente não sabia o que tinha acontecido. Em seguida, chegou uma ambulância, pouco tempo chegou outra ambulância. Daí então a gente viu os policiais entrando", conta. Ela conta que, depois de um bom tempo, a Pefoce chegou ao local.

O advogado e ex-síndico do condomínio Windsor, José Bonfim de Almeida Júnior, relata que estava junto da esposa no apartamento quando ouviram um barulho.

“Os avós haviam saído e ele tinha ficado com a irmã, que estava estudando em um quarto. Ele era uma criança super ativa", conta. “Todos nós estamos solidários e sentimos muito profundamente pelo que aconteceu, sabe?”. Os pais do garoto foram acionados após o incidente, para identificação do corpo.



Confira nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma morte registrada, nesta terça-feira (29), no bairro Aldeota - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. A vítima, uma criança, foi a óbito após uma queda de um apartamento. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.



(Com informações de Cláudio Ribeiro e Bárbara Mirele/Especial para O POVO)